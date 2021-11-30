Статистика коронавируса на 30 ноября: 10554 новых случая COVID-19, 1749 госпитализаций
За сутки от коронавирусной инфекции скончался 561 пациент.
За минувший день в Украине зафиксировано 10554 новых подтвержденных случая COVID-19. Утреннюю статистику опубликовала пресс-служба Минздрава.
В медучреждения с коронавирусом или подозрением на заражение госпитализировали 1749 пациентов, а жертвами COVID-19 за сутки стали 561 человек.
По данным Минздрава, в течение суток коронавирусная инфекция также подтверждена у 846 детей и 197 медработников.
В Украине за минувший день:
- заболело — 10554 человек;
- выздоровело — 25318 человек;
- летальные случаи — 561;
- госпитализировано — 1749 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 23 ноября — 4077;
- 24 ноября — 3404;
- 25 ноября — 3208;
- 26 ноября — 3305;
- 27 ноября — 3456;
- 28 ноября — 2082;.
- 29 ноября — 1749.
За минувшие сутки медицинские работники сделали 79 126 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 36 476;
- методом ИФА — 8 839;
- экспресс-тесты — 33 811.
Лидерами по подтвержденным случаям заражения COVID-19 за день стали Киев, Полтавская и Донецкая области:
- Киев — 1646 случаев;
- Полтавская область — 875 случаев;
- Донецкая область — 706 случаев;
- Киевская область — 694 случая;
- Черкасская область — 645 случаев.
С начала пандемии в Украине:
- заболело — 3 438 381 человек;
- выздоровело — 2 946 032 человека;
- летальные случаи — 85 975;
- сделано ПЦР-тестов на коронавирус — 15 869 089.
В Минздраве также отметили, что в течение минувших суток в Украине сделано 226 059 прививок от коронавирусной инфекции. Первую дозу препарата получили 71 124 человека, а полный курс иммунизации от COVID-19 прошли 154 935 пациентов.
Ранее Фокус сообщал, что Украина вводит обязательный карантин из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Граждане, которые побывали в ряде африканских стран, будут помещены на 14 дней в карантин для предотвращения распространения очередной мутации COVID-19.
ВОЗ, в свою очередь, предупредила, какие люди имеют повышенный риск заразиться новой мутацией COVID-19. По данным специалистов, переболевшие на коронавирус пациенты больше рискуют инфицироваться "Омикроном", чем другими существующими штаммами.