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Статистика коронавируса на 30 ноября: 10554 новых случая COVID-19, 1749 госпитализаций

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В Украине от коронавируса за сутки скончался 561 пациент
Фото: UNICEF | Госпитализация COVID-19

За сутки от коронавирусной инфекции скончался 561 пациент.

За минувший день в Украине зафиксировано 10554 новых подтвержденных случая COVID-19. Утреннюю статистику опубликовала пресс-служба Минздрава.

В медучреждения с коронавирусом или подозрением на заражение госпитализировали 1749 пациентов, а жертвами COVID-19 за сутки стали 561 человек.

По данным Минздрава, в течение суток коронавирусная инфекция также подтверждена у 846 детей и 197 медработников.

В Украине за минувший день:

  • заболело — 10554 человек;
  • выздоровело — 25318 человек;
  • летальные случаи — 561;
  • госпитализировано — 1749 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 23 ноября — 4077;
  • 24 ноября — 3404;
  • 25 ноября — 3208;
  • 26 ноября — 3305;
  • 27 ноября — 3456;
  • 28 ноября — 2082;.
  • 29 ноября — 1749.

За минувшие сутки медицинские работники сделали 79 126 тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 36 476;
  • методом ИФА — 8 839;
  • экспресс-тесты — 33 811.

Лидерами по подтвержденным случаям заражения COVID-19 за день стали Киев, Полтавская и Донецкая области:

  • Киев — 1646 случаев;
  • Полтавская область — 875 случаев;
  • Донецкая область — 706 случаев;
  • Киевская область — 694 случая;
  • Черкасская область — 645 случаев.

С начала пандемии в Украине:

  • заболело — 3 438 381 человек;
  • выздоровело — 2 946 032 человека;
  • летальные случаи — 85 975;
  • сделано ПЦР-тестов на коронавирус — 15 869 089.

В Минздраве также отметили, что в течение минувших суток в Украине сделано 226 059 прививок от коронавирусной инфекции. Первую дозу препарата получили 71 124 человека, а полный курс иммунизации от COVID-19 прошли 154 935 пациентов.

В Украине от коронавируса за сутки скончался 561 человек
Статистика коронавируса за 30 ноября
Фото: пресс-служба МОЗ

Ранее Фокус сообщал, что Украина вводит обязательный карантин из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Граждане, которые побывали в ряде африканских стран, будут помещены на 14 дней в карантин для предотвращения распространения очередной мутации COVID-19.

ВОЗ, в свою очередь, предупредила, какие люди имеют повышенный риск заразиться новой мутацией COVID-19. По данным специалистов, переболевшие на коронавирус пациенты больше рискуют инфицироваться "Омикроном", чем другими существующими штаммами.