Статистика коронавірусу на 30 листопада: 10 554 нових випадки COVID-19, 1749 госпіталізацій
За добу від коронавірусної інфекції помер 561 пацієнт.
За минулий день в Україні зафіксовано 10 554 нові підтверджені випадки COVID-19. Ранкову статистику опублікувала пресслужба МОЗ.
У медзаклади з коронавірусом або підозрою на зараження госпіталізували 1749 пацієнтів, а жертвами COVID-19 за добу стала 561 особа.
За даними МОЗ, протягом доби коронавірусна інфекція також підтверджена у 846 дітей та 197 медпрацівників.
В Україні за минулий день:
- захворіло – 10 554 особи;
- одужало — 25 318 осіб;
- летальні випадки — 561;
- госпіталізовано – 1 749 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 23 листопада — 4 077;
- 24 листопада — 3 404;
- 25 листопада — 3 208;
- 26 листопада — 3 305;
- 27 листопада — 3 456;
- 28 листопада — 2 082;.
- 29 листопада — 1 749.
Минулої доби медичні працівники зробили 79 126 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 36 476;
- методом ІФА — 8 839;
- експрес-тести — 33 811.
Лідерами з підтверджених випадків зараження COVID-19 за день стали Київ, Полтавська та Донецька області:
- Київ — 1 646 випадків;
- Полтавська область — 875 випадків;
- Донецька область – 706 випадків;
- Київська область — 694 випадки;
- Черкаська область – 645 випадків.
З початку пандемії в Україні:
- захворіло — 3 438 381 чоловік;
- одужало — 2 946 032 особи;
- летальні випадки — 85 975;
- зроблено ПЛР-тестів на коронавірус — 15 869 089.
У МОЗ також зазначили, що протягом минулої доби в Україні зроблено 226 059 щеплень від коронавірусної інфекції. Першу дозу препарату отримали 71 124 особи, а повний курс імунізації від COVID-19 пройшли 154 935 пацієнтів.
Раніше Фокус повідомляв, що Україна вводить обов'язковий карантин через новий штам коронавірусу "Омікрон". Громадяни, які побували в низці африканських країн, будуть поміщені на 14 днів карантину для запобігання поширенню чергової мутації COVID-19.
ВООЗ у свою чергу попередила, які люди мають підвищений ризик заразитися новою мутацією COVID-19. За даними фахівців, пацієнти, які перехворіли на коронавірус, більше ризикують інфікуватися "Омікроном", ніж іншими наявними штамами.