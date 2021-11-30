RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Коронавірус в Україні Вакцинація від коронавірусу в Україні

Статистика коронавірусу на 30 листопада: 10 554 нових випадки COVID-19, 1749 госпіталізацій

689
В Україні від коронавірусу за добу помер 561 пацієнт
Фото: лечение коронавируса | Госпіталізація COVID-19

За добу від коронавірусної інфекції помер 561 пацієнт.

За минулий день в Україні зафіксовано 10 554 нові підтверджені випадки COVID-19. Ранкову статистику опублікувала пресслужба МОЗ.

У медзаклади з коронавірусом або підозрою на зараження госпіталізували 1749 пацієнтів, а жертвами COVID-19 за добу стала 561 особа.

За даними МОЗ, протягом доби коронавірусна інфекція також підтверджена у 846 дітей та 197 медпрацівників.

В Україні за минулий день:

  • захворіло – 10 554 особи;
  • одужало — 25 318 осіб;
  • летальні випадки — 561;
  • госпіталізовано – 1 749 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 23 листопада — 4 077;
  • 24 листопада — 3 404;
  • 25 листопада — 3 208;
  • 26 листопада — 3 305;
  • 27 листопада — 3 456;
  • 28 листопада — 2 082;.
  • 29 листопада — 1 749.

Минулої доби медичні працівники зробили 79 126 тестів на коронавірусну інфекцію:

  • методом ПЛР — 36 476;
  • методом ІФА — 8 839;
  • експрес-тести — 33 811.

Лідерами з підтверджених випадків зараження COVID-19 за день стали Київ, Полтавська та Донецька області:

  • Київ — 1 646 випадків;
  • Полтавська область — 875 випадків;
  • Донецька область – 706 випадків;
  • Київська область — 694 випадки;
  • Черкаська область – 645 випадків.

З початку пандемії в Україні:

  • захворіло — 3 438 381 чоловік;
  • одужало — 2 946 032 особи;
  • летальні випадки — 85 975;
  • зроблено ПЛР-тестів на коронавірус — 15 869 089.

У МОЗ також зазначили, що протягом минулої доби в Україні зроблено 226 059 щеплень від коронавірусної інфекції. Першу дозу препарату отримали 71 124 особи, а повний курс імунізації від COVID-19 пройшли 154 935 пацієнтів.

В Україні від коронавірусу за добу померла 561 людина
Статистика коронавірусу за 30 листопада
Фото: прес-служба МОЗ

Раніше Фокус повідомляв, що Україна вводить обов'язковий карантин через новий штам коронавірусу "Омікрон". Громадяни, які побували в низці африканських країн, будуть поміщені на 14 днів карантину для запобігання поширенню чергової мутації COVID-19.

ВООЗ у свою чергу попередила, які люди мають підвищений ризик заразитися новою мутацією COVID-19. За даними фахівців, пацієнти, які перехворіли на коронавірус, більше ризикують інфікуватися "Омікроном", ніж іншими наявними штамами.