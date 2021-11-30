Магнитные бури накроют Украину в декабре: график самых опасных дат (фото)

Сильный всплеск энергии ожидается 13 числа. Украинцам рекомендуют отказаться от вредной пищи и больше времени проводить на свежем воздухе.

В декабре в Украине ожидается несколько магнитных бурь, влияние которых на себе могут ощутить метеозависимые люди. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

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Магнитные бури в декабре 2021

На 1 декабря прогнозируют незначительные геомагнитные колебания, сила которых составит 2 балла из 10 возможных.

С 3 по 5 декабря, как отмечают в Лаборатории, ожидаются умеренные магнитные бури до 3 баллов. Самый сильный всплеск солнечной энергии произойдет в период с 12 по 14 декабря. 13 числа сила колебаний составит 4 балла из 10 возможных, поэтому магнитную бурю могут ощутить на себе метеозависимые люди.

По данным Лаборатории, магнитосфера также будет возбужденной 17 и 18 декабря — 3 балла из 10. До конца 2021 года, по прогнозам специалистов, других серьезных геомагнитных колебаний не ожидается.

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Магнитные бури в декабре 2021 — как обезопасить себя

Специалисты рекомендуют в дни геомагнитной активности употреблять как можно меньше алкогольных напитков, кофе и, по возможности, отказаться от сигарет. Необходимо выпивать большое количество воды и придерживаться здорового рациона питания. Помимо этого, специалисты советуют больше времени проводить на свежем воздухе, соблюдать режим сна и отказаться от сильных физических нагрузок.

Ранее Фокус сообщал про сильную магнитную бурю, которая обрушилась на Землю в Хэллоуин. Вспышка Х-класса произошла на Солнце, а связанный с ней корональный выброс массы должен был достигнуть нашей планеты 30 или 31 октября.

Также Фокус в своей статье рассказывал, как на здоровье влияют магнитные бури.