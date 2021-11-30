Магнітні бурі накриють Україну у грудні: графік найнебезпечніших дат (фото)

Сильний сплеск енергії очікується 13 числа. Українцям рекомендують відмовитися від шкідливої їжі та більше часу проводити на свіжому повітрі.

У грудні в Україні очікується кілька магнітних бур, вплив яких на собі можуть відчути метеозалежні люди. Про це повідомляє пресслужба Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

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Магнітні бурі у грудні 2021

Станом на 1 грудня прогнозують незначні геомагнітні коливання, сила яких становитиме 2 бали з 10 можливих.

З 3 по 5 грудня, як зазначають у Лабораторії, очікуються помірні магнітні бурі до 3 балів. Найсильніший сплеск сонячної енергії відбудеться у період з 12 по 14 грудня. 13 числа сила коливань становитиме 4 бали з 10 можливих, тому магнітну бурю можуть відчути на собі метеозалежні люди.

За даними Лабораторії, магнітосфера також буде порушена 17 та 18 грудня — 3 бали з 10. До кінця 2021 року, за прогнозами фахівців, інших серйозних геомагнітних коливань не очікується.

[ + – ] Графік магнітних бур у грудні

Магнітні бурі у грудні 2021 — як убезпечити себе

Фахівці рекомендують у дні геомагнітної активності вживати якнайменше алкогольних напоїв, кави і, за можливості, відмовитися від цигарок. Необхідно випивати велику кількість води та дотримуватися здорового раціону харчування. Крім цього, фахівці радять більше часу проводити на свіжому повітрі, дотримуватись режиму сну та відмовитися від сильних фізичних навантажень.

Раніше Фокус повідомляв про сильну магнітну бурю, яка обрушилася на Землю в Геловін. Спалах Х-класу стався на Сонці, а пов'язаний з нею корональний викид маси мав досягти нашої планети 30 або 31 жовтня.

Також Фокус у своїй статті розповідав, як на здоров'я впливають магнітні бурі.