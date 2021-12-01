"Открытое небо". Договор о совместном авиапространстве между ЕС и Украиной не работает

Некоторые лоукостеры могут отменить полеты в декабре или сместить запуск своих рейсов.

Договор о совместном авиационном пространстве стран ЕС и Украиной все еще не вступил в действие. Это может повлечь за собой отмену ранее анонсированных лоукостеров. Об этом сообщает сайт Avianews.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

В сообщении говорится, что договор о так называемом "открытом небе из-за либерализации полетов" еще не работает в силу того, что стороны-подписанты должны пройти определенные национальные процедуры и сообщить об этом своим партнерам. А в Министерстве инфраструктуры уточнили, что по состоянию на 1 декабря таких уведомлений не было.

"По состоянию на 1 декабря стороны соглашения не уведомили друг друга о завершении соответствующих национальных процедур с целью временного применения соглашения", — отметили в министерстве.

Это означает, что в декабре все международные полеты из Украины в ЕС будут по-прежнему регламентироваться старыми соглашениями. Такая ситуация приведет к отмене некоторых лоукостеров в декабре этого года. Например, испанский лоукостер Vueling ранее открыл продажу билетов на рейсы Париж-Киев, но уже сместил в системе бронирования запуск рейсов с 5 декабря 2021 года на 29 марта 2022 года.

[ + – ] Выбор дат при бронировании авиабилетов Париж-Киев на сайте Vueling

Напомним, что соглашение об Общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом было подписано 12 октября в Киеве в рамках саммита Украина-ЕС. С одной стороны для украинских пассажиров это усилит защиту их прав в нестандартных ситуациях, однако цены на билеты внутри страны вряд ли станут ниже.

Договор подразумевает упрощение авиаполетов между Украиной и странами ЕС, которое пройдет в два этапа — сначала будет сняты все ограничения на полеты между городами Украины и ЕС, далее иностранные перевозчики получат право осуществлять перелеты между городами внутри страны.