"Відкрите небо". Договір про спільний авіапростір між ЄС та Україною не працює

Деякі лоукостери можуть скасувати польоти у грудні або змістити запуск своїх рейсів.

Договір про спільний авіаційний простір країн ЄС та Україна досі не набув чинності. Це може спричинити скасування раніше анонсованих лоукостерів. Про це повідомляє сайт Avianews.

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У повідомленні йдеться, що договір про так зване "відкрите небо через лібералізацію польотів" ще не працює через те, що сторони-підписанти повинні пройти певні національні процедури та повідомити про це своїм партнерам. А в Міністерстві інфраструктури уточнили, що станом на 1 грудня таких повідомлень не було.

"Станом на 1 грудня сторони угоди не повідомили одна одну про завершення відповідних національних процедур із метою тимчасового застосування угоди", — зазначили в міністерстві.

Це означає, що в грудні всі міжнародні польоти з України в ЄС, як і раніше, регламентуватимуться старими угодами. Така ситуація призведе до скасування деяких лоукостерів у грудні цього року. Наприклад, іспанський лоукостер Vueling раніше відкрив продаж квитків на рейси Париж-Київ, але вже змістив у системі бронювання запуск рейсів із 5 грудня 2021 на 29 березня 2022 року.

[ + – ] Вибір дат під час бронювання авіаквитків Париж-Київ на сайті Vueling

Нагадаємо, що угода про Спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом була підписана 12 жовтня в Києві в межах саміту Україна-ЄС. З одного боку, для українських пасажирів це посилить захист їхніх прав у нестандартних ситуаціях, проте ціни на квитки всередині країни навряд чи стануть нижчими.

Договір передбачає спрощення авіапольотів між Україною та країнами ЄС, яке пройде в два етапи — спочатку буде знято всі обмеження на польоти між містами України та ЄС, далі іноземні перевізники матимуть право здійснювати перельоти між містами всередині країни.