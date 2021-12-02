Статистика коронавируса на 2 декабря: 13531 новый случай COVID-19, 3003 госпитализации
От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, за сутки скончались 525 украинцев.
В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 13531 новый случай заражения коронавирусом. Свежие данные по заболеваемости публикует пресс-служба Минздрава.
С коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировано 3003 человека. От осложнений, вызванных болезнью, за сутки скончались 525 украинцев.
В Минздраве также отметили, что коронавирус был диагностирован у 1346 детей и 240 медицинских работников.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 13531 человек;
- выздоровело — 23535 человек;
- летальные случаи — 525;
- госпитализации — 3003.
Статистика госпитализаций с COVID-19 за последние семь дней:
- 25 ноября — 3208;
- 26 ноября — 3305;
- 27 ноября — 3456;
- 28 ноября — 2082;.
- 29 ноября — 1749;
- 30 ноября — 3629;
- 1 декабря — 3003.
В течение минувших суток медицинские работники сделали 86490 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 45544;
- методом ИФА — 8912;
- экспресс-тесты — 32034.
Лидерами по новым случаям COVID-19, как отмечают в Минздраве, стали Киев, Донецкая и Житомирская области:
- Киев — 1418 случаев;
- Донецкая область — 803 случая;
- Житомирская область — 743 случая;
- Львовская область — 729 случаев;
- Запорожская область — 709 случаев.
С начала пандемии коронавируса в Украине:
- заболело — 3 463 872 человека;
- выздоровело — 2 995 727 человек;
- летальные случаи — 87 057;
- сделано ПЦР-тестов — 15 962 709.
За минувший день в Украине сделано 210869 прививок от коронавирусной инфекции. По данным Минздрава, первую дозу получили 74855 человек, а полный курс вакцинации прошли 136014 пациентов.
Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал новую волну коронавируса в Украине. По его словам, рост заболеваемости COVID-19 может вырасти в конце зимы-начале весны 2022 года, и на эпидемическую ситуацию могут повлиять новые мутации инфекции.
Также Фокус в своей статье объяснял, когда в Украине начнется ревакцинация и кто первым получит бустерную дозу.