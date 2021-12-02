Статистика коронавируса на 2 декабря: 13531 новый случай COVID-19, 3003 госпитализации

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, за сутки скончались 525 украинцев.

В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 13531 новый случай заражения коронавирусом. Свежие данные по заболеваемости публикует пресс-служба Минздрава.

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С коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировано 3003 человека. От осложнений, вызванных болезнью, за сутки скончались 525 украинцев.

В Минздраве также отметили, что коронавирус был диагностирован у 1346 детей и 240 медицинских работников.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 13531 человек;

выздоровело — 23535 человек;

летальные случаи — 525;

госпитализации — 3003.

Статистика госпитализаций с COVID-19 за последние семь дней:

25 ноября — 3208;

26 ноября — 3305;

27 ноября — 3456;

28 ноября — 2082;.

29 ноября — 1749;

30 ноября — 3629;

1 декабря — 3003.

В течение минувших суток медицинские работники сделали 86490 тестов на коронавирус:

методом ПЦР — 45544;

методом ИФА — 8912;

экспресс-тесты — 32034.

Лидерами по новым случаям COVID-19, как отмечают в Минздраве, стали Киев, Донецкая и Житомирская области:

Киев — 1418 случаев;

Донецкая область — 803 случая;

Житомирская область — 743 случая;

Львовская область — 729 случаев;

Запорожская область — 709 случаев.

С начала пандемии коронавируса в Украине:

заболело — 3 463 872 человека;

выздоровело — 2 995 727 человек;

летальные случаи — 87 057;

сделано ПЦР-тестов — 15 962 709.

За минувший день в Украине сделано 210869 прививок от коронавирусной инфекции. По данным Минздрава, первую дозу получили 74855 человек, а полный курс вакцинации прошли 136014 пациентов.

[ + – ] Статистика коронавируса за 2 декабря Фото: пресс-служба МОЗ

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал новую волну коронавируса в Украине. По его словам, рост заболеваемости COVID-19 может вырасти в конце зимы-начале весны 2022 года, и на эпидемическую ситуацию могут повлиять новые мутации инфекции.

Также Фокус в своей статье объяснял, когда в Украине начнется ревакцинация и кто первым получит бустерную дозу.