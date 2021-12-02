Статистика коронавірусу станом на 2 грудня: 13 531 новий випадок COVID-19, 3 003 госпіталізації

Від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, за добу померли 525 українців.

В Україні за минулу добу зареєстровано 13 531 новий випадок зараження коронавірусом. Свіжі дані щодо захворюваності публікує пресслужба МОЗ.

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З коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізовано 3 003 особи. Від ускладнень, спричинених хворобою, за добу померло 525 українців.

У МОЗ також зазначили, що коронавірус був діагностований у 1 346 дітей і 240 медичних працівників.

Минулої доби в Україні:

захворіли — 13 531 особа;

одужали — 23 535 осіб;

летальні випадки — 525;

госпіталізації — 3 003.

Статистика госпіталізацій із COVID-19 за останні сім днів:

25 листопада — 3 208;

26 листопада — 3 305;

27 листопада — 3 456;

28 листопада — 2 082;.

29 листопада — 1 749;

30 листопада — 3 629;

1 грудня — 3 003.

Протягом минулої доби медичні працівники зробили 86 490 тестів на коронавірус:

методом ПЛР — 45 544;

методом ІФА — 8 912;

експрес-тести — 32 034.

Лідерами з нових випадків COVID-19, як зазначають у МОЗ, стали Київ, Донецька та Житомирська області:

Київ — 1 418 випадків;

Донецька область — 803 випадки;

Житомирська область — 743 випадки;

Львівська область — 729 випадків;

Запорізька область — 709 випадків.

З початку пандемії коронавірусу в Україні:

захворіли — 3 463 872 особи;

одужали — 2 995 727 осіб;

летальні випадки — 87 057;

зроблено ПЛР-тестів — 15 962 709.

Минулого дня в Україні зроблено 210 869 щеплень від коронавірусної інфекції. За даними МОЗ, першу дозу отримали 74 855 осіб, а повний курс вакцинації пройшли 136 014 пацієнтів.

[ + – ] Статистика коронавірусу станом за 2 грудня Фото: прес-служба МОЗ

Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко анонсував нову хвилю коронавірусу в Україні. За його словами, зростання захворюваності на COVID-19 може зрости наприкінці зими-на початку весни 2022 року, і на епідемічну ситуацію можуть вплинути нові мутації інфекції.

Також Фокус у своїй статті пояснював, коли в Україні розпочнеться ревакцинація та хто першим отримає бустерну дозу.