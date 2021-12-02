Статистика коронавірусу станом на 2 грудня: 13 531 новий випадок COVID-19, 3 003 госпіталізації
Від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, за добу померли 525 українців.
В Україні за минулу добу зареєстровано 13 531 новий випадок зараження коронавірусом. Свіжі дані щодо захворюваності публікує пресслужба МОЗ.
З коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізовано 3 003 особи. Від ускладнень, спричинених хворобою, за добу померло 525 українців.
У МОЗ також зазначили, що коронавірус був діагностований у 1 346 дітей і 240 медичних працівників.
Минулої доби в Україні:
- захворіли — 13 531 особа;
- одужали — 23 535 осіб;
- летальні випадки — 525;
- госпіталізації — 3 003.
Статистика госпіталізацій із COVID-19 за останні сім днів:
- 25 листопада — 3 208;
- 26 листопада — 3 305;
- 27 листопада — 3 456;
- 28 листопада — 2 082;.
- 29 листопада — 1 749;
- 30 листопада — 3 629;
- 1 грудня — 3 003.
Протягом минулої доби медичні працівники зробили 86 490 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР — 45 544;
- методом ІФА — 8 912;
- експрес-тести — 32 034.
Лідерами з нових випадків COVID-19, як зазначають у МОЗ, стали Київ, Донецька та Житомирська області:
- Київ — 1 418 випадків;
- Донецька область — 803 випадки;
- Житомирська область — 743 випадки;
- Львівська область — 729 випадків;
- Запорізька область — 709 випадків.
З початку пандемії коронавірусу в Україні:
- захворіли — 3 463 872 особи;
- одужали — 2 995 727 осіб;
- летальні випадки — 87 057;
- зроблено ПЛР-тестів — 15 962 709.
Минулого дня в Україні зроблено 210 869 щеплень від коронавірусної інфекції. За даними МОЗ, першу дозу отримали 74 855 осіб, а повний курс вакцинації пройшли 136 014 пацієнтів.
Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко анонсував нову хвилю коронавірусу в Україні. За його словами, зростання захворюваності на COVID-19 може зрости наприкінці зими-на початку весни 2022 року, і на епідемічну ситуацію можуть вплинути нові мутації інфекції.
Також Фокус у своїй статті пояснював, коли в Україні розпочнеться ревакцинація та хто першим отримає бустерну дозу.