Пыль летит на машины, людей не предупреждают: в Киеве сносят корпус завода "Арсенал" (фото, видео)

Корпус №4 завода "Арсенал" будут сносить около четырех месяцев, на его месте обещают сделать фудхолл.

В Печерском районе Киева сносят корпус №4 завода "Арсенал", расположенный на углу улицы Московской и Кловского спуска. Об этом сообщило издание The Village.

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За забором, который окружает здание, движение автомобилей не ограничили. Пыль от здания летит на дорогу и проезжающие мимо машины.

[ + – ] Возле места обрушения парковали автомобили Фото: Kyiv Media

Киевлянин Сергей Ристенко заснял момент обрушения на регистратор автомобиля.

"Это было очень стремно… Едешь, никого не трогаешь, тут скрежет, грохот и здание рядом – бабах, и нет его. Самое обидное, что автомобиль я только-только вымыл, а после этого случая пришлось снова отмывать от пыли", – поделился он впечатлениями с изданием "Сегодня".

[ + – ] Кирпичи на дорогу пока не падают

Предупреждения и указатели перед сносом здания рабочие не разместили, сообщил портал Київ Media.

Люди паркуют свои авто прямо под заградительным забором.

В 50 метрах от места работы спецтехники находится остановка транспорта.

[ + – ] Корпус будут разрушать несколько месяцев Фото: segodnya.ua

Ресторатор Дмитрий Федотенков говорит, что в этом корпусе откроют фудхолл. Его команда собирается разрушать здание около четырех месяцев. Кирпичи не попадут на дорогу, уверен бизнесмен.

"Вопрос с пылью можно было решить. Я попросил строителей сделать так, чтобы в следующий раз это не выходило за пределы забора", – отметил он.

[ + – ] Территорию вокруг здания оградили забором Фото: segodnya.ua

По словам Федотенкова, часть здания пришлось демонтировать, так как она находилась в аварийном состоянии. После реконструкции высота здания будет примерно 34 метра. Верхние этажи перестроят для офисных помещений.

В департаменте благоустройства КГГА в комментарии "Сегодня" сказали, что инспекторы благоустройства контролируют только временные конструкции.

"При выполнении подобных работ территория должна быть ограждена забором. В данном случае у компании, которая проводит работы по демонтажу, открыта контрольная карточка, а территория в месте работ ограждена забором", – подчеркнули чиновники.

Главный корпус завода "Арсенал" был построен еще в 1764 году, а корпус №4 – в 1854 году.

Фокус в феврале этого года писал об увольнении директора госпредприятия завода "Арсенал" Игоря Волощука. Обязанности главы предприятия тогда возложили на главного инженера завода Ивана Моспана.