Пил летить на машини, людей не попереджають: у Києві зносять корпус заводу "Арсенал" (фото, відео)

Корпус №4 заводу "Арсенал" зноситимуть близько чотирьох місяців, на його місці обіцяють зробити фудхол.

У Печерському районі Києва зносять корпус №4 заводу "Арсенал", розташований на розі вулиці Московської та Кловського узвозу. Про це повідомило видання The Village.

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За парканом, що оточує будівлю, рух автомобілів не обмежили. Пил від будівлі летить на дорогу та машини, що проїжджають повз.

[ + – ] Біля місця обвалення паркували автомобілі Фото: Kyiv Media

Киянин Сергій Ристенко зняв момент обвалення на реєстратор автомобіля.

"Це було дуже стрімко ... Їдеш, нікого не чіпаєш, тут скрегіт, гуркіт і будівля поруч — бабах, і немає її. Найприкріше, що автомобіль я тільки-но вимив, а після цього випадку довелося знову відмивати від пилу", — поділився він враженнями з виданням "Сегодня".

[ + – ] Цегла на дорогу поки не падає

Попередження та вказівники перед знесенням будівлі робітники не розмістили, повідомив портал "Київ Media".

Люди паркують свої авто прямо під загороджувальним парканом.

За 50 метрів від місця роботи спецтехніки знаходиться зупинка транспорту.

[ + – ] Корпус руйнуватимуть кілька місяців Фото: segodnya.ua

Ресторатор Дмитро Федотенков каже, що в цьому корпусі відкриють фудхол. Його команда має намір руйнувати будівлю близько чотирьох місяців. Цегла не потрапить на дорогу, упевнений бізнесмен.

"Питання з пилом можна було вирішити. Я попросив будівельників зробити так, щоб наступного разу це не виходило за межі паркану", — зазначив він.

[ + – ] Територію навколо будівлі обгородили парканом Фото: segodnya.ua

За словами Федотенкова, частину будівлі довелося демонтувати, оскільки вона була в аварійному стані. Після реконструкції висота будівлі буде приблизно 34 метри. Верхні поверхи перебудують для офісних приміщень.

У департаменті благоустрою КМДА в коментарі "Сегодня" сказали, що інспектори благоустрою контролюють лише тимчасові конструкції.

"При виконанні подібних робіт територія має бути огороджена парканом. У цьому випадку в компанії, яка проводить роботи з демонтажу, відкрито контрольну картку, а територію в місці робіт огороджено парканом", — наголосили чиновники.

Головний корпус заводу "Арсенал" був побудований ще 1764 року, а корпус №4 – 1854 року.

Фокус у лютому цього року писав про звільнення директора держпідприємства заводу "Арсенал" Ігоря Волощука. Обов'язки голови підприємства тоді поклали на головного інженера заводу Івана Моспана.