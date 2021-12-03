Статистика коронавируса на 3 декабря: 13777 новых случаев COVID-19, 2992 госпитализации

От осложнений, вызванных инфекций, за день скончалось 509 пациентов.

За минувшие сутки в Украине официально выявили 13777 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

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В медицинские учреждения с коронавирусом или подозрением на заражение госпитализировали 2992 человека, а от осложнений болезни скончались 509 пациентов.

По данным Минздрава, в течение суток COVID-19 также диагностирован у 1279 детей и 222 медработников.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 13777 человек;

выздоровело — 22893 человека;

летальные случаи — 509;

госпитализировано — 2992 человека.

Динамика госпитализаций за последние семь дней:

26 ноября — 3305;

27 ноября — 3456;

28 ноября — 2082;.

29 ноября — 1749;

30 ноября — 3629;

1 декабря — 3003;

2 декабря — 2992.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за сутки стали Киев, Днепропетровская и Одесская области:

Киев — 1376 случаев;

Днепропетровская область — 920 случаев;

Одесская область — 862 случая;

Донецкая область — 751 случай;

Львовская область — 714 случаев.

За все время пандемии коронавируса в Украине:

заболело — 3 477 649 человек;

выздоровело — 3 018 620 человек;

летальные случаи — 87566;

сделано ПЦР-тестов — 16 009 215.

В Минздраве также сообщили, что 43,8% взрослого населения Украины получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а полный курс вакцинации прошли 37,2% взрослых граждан. В течение минувших суток медики сделали 206170 прививок: первую дозу препарата получили 70581 человек, полностью иммунизированы — 136129 человек.

[ + – ] Статистика коронавируса за 3 декабря Фото: пресс-служба МОЗ

Ранее Фокус сообщал, что Украина закрывает границы для части иностранцев из-за штамма коронавируса "Омикрон". Жители ряда южноафриканских стран не смогут в ближайшее время въехать на территорию Украины из-за распространения новой мутации COVID-19. Украинцам, которые будут возвращаться из "опасных" стран, придется уйти на 14-дневную самоизоляцию.

ВОЗ также рассказала, какие люди имеют повышенный шанс заразиться штаммом "Омикрон". По данным специалистов, переболевшие на коронавирус граждане с большей вероятностью могут заразиться южноафриканской мутацией, чем другими существующими штаммами.