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Статистика коронавируса на 3 декабря: 13777 новых случаев COVID-19, 2992 госпитализации

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В Украине от коронавируса за сутки умерло 509 человек
Фото: gazeta.ru | Коронавирус в Украине

От осложнений, вызванных инфекций, за день скончалось 509 пациентов.

За минувшие сутки в Украине официально выявили 13777 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

В медицинские учреждения с коронавирусом или подозрением на заражение госпитализировали 2992 человека, а от осложнений болезни скончались 509 пациентов.

По данным Минздрава, в течение суток COVID-19 также диагностирован у 1279 детей и 222 медработников.

За минувшие сутки в Украине:

  • заболело — 13777 человек;
  • выздоровело — 22893 человека;
  • летальные случаи — 509;
  • госпитализировано — 2992 человека.

Динамика госпитализаций за последние семь дней:

  • 26 ноября — 3305;
  • 27 ноября — 3456;
  • 28 ноября — 2082;.
  • 29 ноября — 1749;
  • 30 ноября — 3629;
  • 1 декабря — 3003;
  • 2 декабря — 2992.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за сутки стали Киев, Днепропетровская и Одесская области:

  • Киев — 1376 случаев;
  • Днепропетровская область — 920 случаев;
  • Одесская область — 862 случая;
  • Донецкая область — 751 случай;
  • Львовская область — 714 случаев.

За все время пандемии коронавируса в Украине:

  • заболело — 3 477 649 человек;
  • выздоровело — 3 018 620 человек;
  • летальные случаи — 87566;
  • сделано ПЦР-тестов — 16 009 215.

В Минздраве также сообщили, что 43,8% взрослого населения Украины получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а полный курс вакцинации прошли 37,2% взрослых граждан. В течение минувших суток медики сделали 206170 прививок: первую дозу препарата получили 70581 человек, полностью иммунизированы — 136129 человек.

В Украине от коронавируса за сутки умерло 509 человек
Статистика коронавируса за 3 декабря
Фото: пресс-служба МОЗ

Ранее Фокус сообщал, что Украина закрывает границы для части иностранцев из-за штамма коронавируса "Омикрон". Жители ряда южноафриканских стран не смогут в ближайшее время въехать на территорию Украины из-за распространения новой мутации COVID-19. Украинцам, которые будут возвращаться из "опасных" стран, придется уйти на 14-дневную самоизоляцию.

ВОЗ также рассказала, какие люди имеют повышенный шанс заразиться штаммом "Омикрон". По данным специалистов, переболевшие на коронавирус граждане с большей вероятностью могут заразиться южноафриканской мутацией, чем другими существующими штаммами.