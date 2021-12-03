Статистика коронавируса на 3 декабря: 13777 новых случаев COVID-19, 2992 госпитализации
От осложнений, вызванных инфекций, за день скончалось 509 пациентов.
За минувшие сутки в Украине официально выявили 13777 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.
В медицинские учреждения с коронавирусом или подозрением на заражение госпитализировали 2992 человека, а от осложнений болезни скончались 509 пациентов.
По данным Минздрава, в течение суток COVID-19 также диагностирован у 1279 детей и 222 медработников.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 13777 человек;
- выздоровело — 22893 человека;
- летальные случаи — 509;
- госпитализировано — 2992 человека.
Динамика госпитализаций за последние семь дней:
- 26 ноября — 3305;
- 27 ноября — 3456;
- 28 ноября — 2082;.
- 29 ноября — 1749;
- 30 ноября — 3629;
- 1 декабря — 3003;
- 2 декабря — 2992.
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за сутки стали Киев, Днепропетровская и Одесская области:
- Киев — 1376 случаев;
- Днепропетровская область — 920 случаев;
- Одесская область — 862 случая;
- Донецкая область — 751 случай;
- Львовская область — 714 случаев.
За все время пандемии коронавируса в Украине:
- заболело — 3 477 649 человек;
- выздоровело — 3 018 620 человек;
- летальные случаи — 87566;
- сделано ПЦР-тестов — 16 009 215.
В Минздраве также сообщили, что 43,8% взрослого населения Украины получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а полный курс вакцинации прошли 37,2% взрослых граждан. В течение минувших суток медики сделали 206170 прививок: первую дозу препарата получили 70581 человек, полностью иммунизированы — 136129 человек.
Ранее Фокус сообщал, что Украина закрывает границы для части иностранцев из-за штамма коронавируса "Омикрон". Жители ряда южноафриканских стран не смогут в ближайшее время въехать на территорию Украины из-за распространения новой мутации COVID-19. Украинцам, которые будут возвращаться из "опасных" стран, придется уйти на 14-дневную самоизоляцию.
ВОЗ также рассказала, какие люди имеют повышенный шанс заразиться штаммом "Омикрон". По данным специалистов, переболевшие на коронавирус граждане с большей вероятностью могут заразиться южноафриканской мутацией, чем другими существующими штаммами.