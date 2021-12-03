Статистика коронавірусу станом на 3 грудня: 13 777 нових випадків COVID-19, 2 992 госпіталізації

Від ускладнень, спричинених інфекцією, за день померли 509 пацієнтів.

Минулої доби в Україні офіційно зафіксували 13 777 нових випадків коронавірусної хвороби. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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У медичні заклади з коронавірусом або підозрою на зараження госпіталізували 2 992 особи, а від ускладнень хвороби померли 509 пацієнтів.

За даними МОЗ, протягом доби COVID-19 також діагностовано у 1 279 дітей і 222 медпрацівників.

Минулої доби в Україні:

захворіло — 13 777 осіб;

одужало — 22 893 особи;

летальні випадки — 509;

госпіталізовано — 2 992 особи.

Динаміка госпіталізацій за останні сім днів:

26 листопада — 3 305;

27 листопада — 3 456;

28 листопада — 2 082;.

29 листопада — 1 749;

30 листопада — 3 629;

1 грудня — 3 003;

2 грудня — 2 992.

Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 за добу стали Київ, Дніпропетровська й Одеська області:

Київ — 1 376 випадків;

Дніпропетровська область — 920 випадків;

Одеська область — 862 випадки;

Донецька область — 751 випадок;

Львівська область — 714 випадків.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні:

захворіло — 3 477 649 осіб;

одужало — 3 018 620 осіб;

летальні випадки — 87 566;

зроблено ПЛР-тестів — 16 009 215.

У МОЗ також повідомили, що 43,8% дорослого населення України отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19, а повний курс вакцинації пройшли 37,2% дорослих громадян. Протягом минулої доби медики зробили 206 170 щеплень: першу дозу препарату отримали 70 581 особа, повністю імунізовано — 136 129 осіб.

[ + – ] Статистика коронавірусу станом за 3 грудня Фото: прес-служба МОЗ

Раніше Фокус повідомляв, що Україна закриває кордони для частини іноземців через штам коронавірусу "Омікрон". Жителі низки південноафриканських країн не зможуть найближчим часом в'їхати на територію України через розповсюдження нової мутації COVID-19. Українцям, які повертатимуться з "небезпечних" країн, доведеться піти на 14-денну самоізоляцію.

ВООЗ також розповіла, які люди мають підвищений шанс заразитись штамом "Омікрон". За даними фахівців, громадяни, які перехворіли на коронавірус, з більшою ймовірністю можуть заразитися південноафриканською мутацією, ніж іншими наявними штамами.