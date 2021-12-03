Под Киевом майнеры-подпольщики обустроили "ферму" и украли электроэнергии на 3,5 млн грн

Сотрудники СБУ установили, что организаторы криптофермы сумели подключить оборудование в обход электросети и поэтому платили за электричество символические суммы.

В Киевской области сотрудниками Службы безопасности Украины была разоблачена подпольная криптоферма, организаторы которой украли электроэнергии на 3,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители установили, что преступную деятельность организовали трое жителей Киевской области, которые оборудовали под майнинг ангарное помещение в Бучанском районе.

Мощную компьютерную технику "умельцы" подключили к электросети в обход электрического счетчика, поэтому платили за электроэнергию минимальные суммы.

[ + – ] Сотрудники СБУ в ангаре, где размещается майнинг-ферма

В ходе расследования в ангарном помещении было обнаружено специализированное оборудование общей стоимостью 6 млн грн. Сообщается, что для определения точного размера нанесенного государству ущерба сотрудники СБУ намерены провести техническую и экономическую экспертизу.

[ + – ] Сотрудник СБУ возле оборудования

В рамках уголовного производства, начатого согласно ч.3 ст. 190 УКУ (мошенничество), проводятся следственные мероприятия по выявлению причастных и ответственных лиц, организовавших преступную схему.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила схему по незаконному отбору больших объемов электрической энергии на территории бывшего помещения АО "Винницаоблэнерго". Сумма нанесенного ущерба составила около 7 млн гривен.

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