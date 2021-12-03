Під Києвом майнери-підпільники облаштували "ферму" та вкрали електроенергії на 3,5 млн грн

Співробітники СБУ встановили, що організатори криптоферми зуміли підключити обладнання в обхід електромережі, тому платили за електрику символічні суми.

У Київській області співробітниками Служби безпеки України було викрито підпільну криптоферму, організатори якої вкрали електроенергії на 3,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Правоохоронці встановили, що злочинну діяльність організували троє мешканців Київської області, які обладнали під майнінг ангарне приміщення в Бучанському районі.

Потужну комп'ютерну техніку "умільці" підключили до електромережі, оминаючи електричний лічильник, тому платили за електроенергію мінімальні суми.

[ + – ] Співробітники СБУ в ангарі, де розміщується майнінг-ферма

Під час розслідування в ангарному приміщенні було виявлено спеціалізоване обладнання загальною вартістю 6 млн грн. Повідомляється, що для визначення точного розміру завданих державі збитків співробітники СБУ мають намір провести технічну й економічну експертизу.

[ + – ] Співробітник СБУ біля обладнання

У межах кримінального провадження, розпочатого згідно з ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство), проводяться слідчі заходи щодо виявлення причетних і відповідальних осіб, які організували злочинну схему.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила схему незаконного відбору великих обсягів електричної енергії на території колишнього приміщення АТ "Вінницяобленерго". Сума завданих збитків склала близько 7 млн гривень.

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