Під Києвом майнери-підпільники облаштували "ферму" та вкрали електроенергії на 3,5 млн грн
Співробітники СБУ встановили, що організатори криптоферми зуміли підключити обладнання в обхід електромережі, тому платили за електрику символічні суми.
У Київській області співробітниками Служби безпеки України було викрито підпільну криптоферму, організатори якої вкрали електроенергії на 3,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Правоохоронці встановили, що злочинну діяльність організували троє мешканців Київської області, які обладнали під майнінг ангарне приміщення в Бучанському районі.
Потужну комп'ютерну техніку "умільці" підключили до електромережі, оминаючи електричний лічильник, тому платили за електроенергію мінімальні суми.
Під час розслідування в ангарному приміщенні було виявлено спеціалізоване обладнання загальною вартістю 6 млн грн. Повідомляється, що для визначення точного розміру завданих державі збитків співробітники СБУ мають намір провести технічну й економічну експертизу.
У межах кримінального провадження, розпочатого згідно з ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство), проводяться слідчі заходи щодо виявлення причетних і відповідальних осіб, які організували злочинну схему.
Раніше повідомлялося, що СБУ викрила схему незаконного відбору великих обсягів електричної енергії на території колишнього приміщення АТ "Вінницяобленерго". Сума завданих збитків склала близько 7 млн гривень.
У київському ТРЦ Dream Town майнили на ігрових ноутбуках компанії Asus, які стояли на вітрині магазину Moyo. Це виявилося після того, як клієнт випадково торкнувся корпусу ноутбука, який був аномально гарячим.