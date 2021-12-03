Впервые в Украине: НБУ приостановил лицензии двух коллекторских компаний

Сотрудники компаний ООО "Кредитпроминвест" и ООО "ФК "Премиум актив", ранее уличенные в грубом обращении с должниками, вновь превысили свои полномочия.

Национальный банк Украины впервые приостановил лицензии сразу двух коллекторских компаний из-за многочисленных жалоб о неправомерных действиях с их стороны. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Речь идет о нарушении требований относительно коммуникации с клиентами сотрудниками ООО "Кредитпроминвест" и ООО "ФК "Премиум актив", которые были уличены в неэтическом поведении и грубом отношении с должниками.

В сообщении указывается, что "Кредитпроминвест" только за 2021 был оштрафован три раза, тем не менее коллекторы из этой компании продолжали систематически превышать свои полномочия.

С даты временной остановки лицензий и до принятия Нацбанком решение о возобновлении действия лицензий коллекторы теряют право:

заключать договоры (продлевать срок действующих) о предоставлении финансовых услуг с клиентами по виду финансовых услуг;

заключать договоры (вносить изменения в действующие) о предоставлении финансовых услуг, имеющих как следствие увеличение их обязанностей перед клиентами, отосительно вида их услуг, на оказания которых была выдана лицензия.

В НБУ также отмечают действия фирмы "Премиум актив". За неэтическое поведение ее сотрудников НБУ наложил на фирму штраф в размере 102 тыс. гривен.

Напомним, что в октябре ООО "Кредитпроминвест" был оштрафован на 102 тыс. гривен из-за нарушений требований, установленных законом, касательно этического поведения.

В марте 2021 года Верховная Рада приняла закон о защите должников от коллекторских компаний. В тексте документа указаны новые правила взаимодействия между коллекторов с должниками.