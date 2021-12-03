Уперше в Україні: НБУ призупинив ліцензії двох колекторських компаній

Співробітники компаній ТОВ "Кредитпромінвест" і ТОВ "ФК "Преміум актив", раніше викриті в грубому поводженні з боржниками, знову перевищили свої повноваження.

Національний банк України вперше призупинив ліцензії одразу двох колекторських компаній через численні скарги про неправомірні дії з їхнього боку. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Ідеться про порушення вимог щодо комунікації з клієнтами співробітниками ТОВ "Кредитпромінвест" і ТОВ "ФК "Преміум актив", які були викриті в неетичній поведінці та грубому ставленні до боржників.

У повідомленні вказується, що "Кредитпромінвест" лише за 2021 рік був оштрафований три рази, проте колектори з цієї компанії продовжували систематично перевищувати свої повноваження.

Із дати тимчасової зупинки ліцензій та до прийняття Нацбанком рішення про відновлення дії ліцензій колектори втрачають право:

укладати договори (продовжувати термін чинних) щодо надання фінансових послуг із клієнтами за видом фінансових послуг;

укладати договори (вносити зміни до чинних) про надання фінансових послуг, що мають як наслідок збільшення їхніх обов'язків перед клієнтами, щодо виду їхніх послуг, на надання яких було видано ліцензію.

У НБУ також наголошують на діях фірми "Преміум актив". За неетичну поведінку її працівників НБУ наклав на фірму штраф у розмірі 102 тис. гривень.

Нагадаємо, що в жовтні ТОВ "Кредитпромінвест" було оштрафовано на 102 тис. гривень через порушення вимог, встановлених законом, щодо етичної поведінки.

У березні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про захист боржників від колекторських компаній. У тексті документа наведено нові правила взаємодії між колекторами з боржниками.