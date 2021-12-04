"Европейский подход". В Одессе выдают наборы со шприцами для наркозависимых

За год по городу обменяли почти полмиллиона использованных шприцев на новые. Получить набор можно в одной из коммунальных аптек.

Коммунальное предприятие "Одесфарм" отрапортовало о ходе борьбы с распространением ВИЧ/СПИД в городе. Уже выдано 15084 наборов с неиспользованными шприцами в обмен на "грязные". Об этом сообщается в публикации предприятия.

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Указывается, что в рамках программы "Ускоренный ответ Одесса", в городе выдают наборы, в которые входят одноразовые шприцы и спиртовые салфетки. Их выдают в обмен на использованные шприцы. Чтобы получать набор, нужно иметь клиентскую карточку "Одесфармы" и направление в одну из аптек коммунального предприятия.

В этом году уже выдано 15084 набора, а также произведен обмен 474700 шприцев. Заявляется, что программа препятствует распространению ВИЧ-инфекции в среде потребителей инъекционных наркотиков. Также участники программы могут получить социальную и психологическую помощь в борьбе с зависимостью.

"Снижение вреда" (англ. harm reduction) — современный европейский подход, направленный на сохранение здоровья, профилактику, снижение негативных медицинских и социальных последствий для человека, употребляющего инъекционные наркотики", — указывают в КП.

Напомним, по словам генпрокурора Венедиктовой, в Украине одни из самых высоких в мире темпы роста наркомании.

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