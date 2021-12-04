"Європейський підхід". В Одесі видають набори зі шприцами для наркозалежних

За рік у місті обміняли майже півмільйона використаних шприців на нові. Отримати набір можна в одній із комунальних аптек.

Комунальне підприємство "Одесфарм" відрапортувало про перебіг боротьби із поширенням ВІЛ/СНІД у місті. Вже видано 15084 набори з невикористаними шприцами в обмін на "брудні". Про це повідомляється у публікації підприємства.

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Вказується, що у рамках програми "Прискорена відповідь Одеса", у місті видають набори, до яких входять одноразові шприци та спиртові серветки. Їх видають в обмін на використані шприци. Щоб отримувати набір, потрібно мати клієнтську картку "Одесфарми" та направлення до однієї з аптек комунального підприємства.

Цього року вже видано 15084 набори, а також проведено обмін 474700 шприців. Заявляється, що програма перешкоджає поширенню ВІЛ-інфекції серед споживачів ін'єкційних наркотиків. Також учасники програми можуть отримати соціальну та психологічну допомогу у боротьбі із залежністю.

"Зниження шкоди" (англ. harm reduction) — сучасний європейський підхід, спрямований на збереження здоров'я, профілактику, зниження негативних медичних та соціальних наслідків для людини, яка вживає ін'єкційні наркотики", — зазначають у КП.

Нагадаємо, за словами генпрокурора Венедиктової, в Україні одні з найвищих у світі темпи зростання наркоманії.

Раніше повідомлялося, що в Італії заарештували священника за поширення "наркотику для зґвалтування". При цьому вони видавались безплатно, як стверджували опитані поліцією свідки.