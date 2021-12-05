Полицейский за рулем "Volkswagen Passat" врезался в "Таврию". Погибли два человека (видео)

Виновник происшествия пройдет медицинскую экспертизу на состояние алкогольного опьянения.

В Киевской области поздним вечером 4 декабря произошло смертельное ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов, в котором погибли два человека. Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] ДТП с участием полицейского: видео с места происшествия

По данным полиции, вечером около 23:00 автомобиль "Volkswagen Passat", за рулем которого находился 32-летний полицейский, ехал в направлении села Новые Петровцы и на полном ходу врезался в авто "ЗАЗ-Таврия".

"В результате аварии 23-летний пассажир, находившийся в салоне "ЗАЗ-Таврия", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась", — говорится в сообщении.

Полицейский, находившийся за рулем фольксвагена, отправлен на экспертизу, которая должна выяснить, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель фольксвагена задержан согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины, а следствие будет вести Государственное бюро расследований. Также о начале служебного расследования по факту ДТП сообщило и Главное управлении Нацполиции.

Напомним, что сотрудники полиции в Украине продолжают фигурировать в дорожно-транспортных происшествиях. Так 13 ноября на трассе Николаев-Одесса произошло ДТП с участием автомобиля Mitsubishi и служебным авто патрульной полиции. В автомобиле Mitsubishi находилась женщина и двое детей возрастом два и четыре года, которые были госпитализированы.

А 5 марта на киевской трассе произошла авария, в которой погиб 32-летний начальник отделения полиции Могилев-Подольского РВП Александр Парфонов. В ДТП пострадали еще два полицейских, которые получили травмы разной тяжести.