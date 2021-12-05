Поліцейський за кермом Volkswagen Passat врізався в Таврію. Загинули двоє людей (відео)

Винуватець пригоди пройде медичну експертизу на стан алкогольного сп'яніння.

У Київській області пізно ввечері 4 грудня сталася смертельна ДТП за участю співробітника правоохоронних органів, в якій загинуло двоє людей. Про це повідомляє Нацполіція Київської області.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] ДТП за участю поліцейського: відео з місця події

За даними поліції, ввечері близько 23:00 автомобіль "Volkswagen Passat", за кермом якого знаходився 32-річний поліцейський, їхав у напрямку села Нові Петрівці та на повному ходу врізався в авто "ЗАЗ-Таврія".

"Внаслідок аварії 23-річного пасажира, який перебував у салоні "ЗАЗ-Таврія", загинув на місці події, а 23-річного водія і 22-річну пасажирку госпіталізовано. Згодом від отриманих травм потерпіла померла", — йдеться у повідомленні.

Поліцейського, який перебував за кермом фольксвагена, відправлено на експертизу, яка має з'ясувати, чи був водій у стані алкогольного сп'яніння.

Водія фольксвагену затримано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України, а слідство вестиме Державне бюро розслідувань. Також про початок службового розслідування за фактом ДТП повідомило Головне управління Нацполіції.

Нагадаємо, що співробітники поліції в Україні продовжують фігурувати у дорожньо-транспортних пригодах. Так 13 листопада на трасі Миколаїв-Одеса сталася ДТП за участю автомобіля Mitsubishi та службовим авто патрульної поліції. В автомобілі Mitsubishi знаходилася жінка та двоє дітей віком два та чотири роки, які були госпіталізовані.

А 5 березня на київській трасі сталася аварія, у якій загинув 32-річний начальник відділення поліції Могилів-Подільського РВП Олександр Парфонов. У ДТП постраждали ще двоє поліцейських, які отримали травми різної тяжкості.