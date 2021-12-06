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Статистика коронавируса на 6 декабря: 4478 новых случаев COVID-19, 1660 госпитализаций

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Фото: РБК-Украина | В Украине выявили почти 4,5 тысяч новых случаев коронавируса

От коронавирусной болезни за минувшие сутки умерли 239 пациентов. Выздоровели более 9 тысяч украинцев.

За минувшие сутки в Украине выявили 4 478 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 429 детей и 52 медработников. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 1 660 человек, 239 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 4 478 человек;
  • выздоровело — 9 082 человека;
  • летальные случаи — 239;
  • госпитализировано — 1 660 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 29 ноября — 1 749;
  • 30 ноября — 3 629;
  • 1 декабря — 3 003;
  • 2 декабря — 2 992;
  • 3 декабря — 2 764;
  • 4 декабря — 2 926;
  • 5 декабря — 1 660.

В течение минувших суток украинцы сделали 29 702 теста на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 13 419;
  • методом ИФА — 2 227;
  • экспресс-тесты на антиген — 14 056.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Киев — 704 случая;
  • Житомирская область — 296 случаев;
  • Донецкая область — 290 случаев;
  • Черкасская область — 278 случаев;
  • Запорожская область — 221 случай.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 501 955 человек;
  • выздоровело — 3 059 741 человек;
  • летальные случаи — 88 519;
  • сделано ПЦР-тестов — 16 089 778.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 27 161 человек;
  • 2 дозой — 43 636 человек;
  • всего — 70 797 человек.

С начала кампании вакцинации населения одну дозу получили 13 753 064 человека, а две — 11 806 077. Всего сделано 25 559 141 прививка.

Напомним, с сегодняшнего дня вступили в силу новые карантинные ограничения, которые коснутся невакцинированных украинцев в "красной" и "желтой" зонах карантина.

Ранее Фокус писал о том, когда ожидается новая волна коронавируса в Украине.