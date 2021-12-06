Статистика коронавируса на 6 декабря: 4478 новых случаев COVID-19, 1660 госпитализаций
От коронавирусной болезни за минувшие сутки умерли 239 пациентов. Выздоровели более 9 тысяч украинцев.
За минувшие сутки в Украине выявили 4 478 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 429 детей и 52 медработников. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 1 660 человек, 239 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 4 478 человек;
- выздоровело — 9 082 человека;
- летальные случаи — 239;
- госпитализировано — 1 660 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 29 ноября — 1 749;
- 30 ноября — 3 629;
- 1 декабря — 3 003;
- 2 декабря — 2 992;
- 3 декабря — 2 764;
- 4 декабря — 2 926;
- 5 декабря — 1 660.
В течение минувших суток украинцы сделали 29 702 теста на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 13 419;
- методом ИФА — 2 227;
- экспресс-тесты на антиген — 14 056.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Киев — 704 случая;
- Житомирская область — 296 случаев;
- Донецкая область — 290 случаев;
- Черкасская область — 278 случаев;
- Запорожская область — 221 случай.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 501 955 человек;
- выздоровело — 3 059 741 человек;
- летальные случаи — 88 519;
- сделано ПЦР-тестов — 16 089 778.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 27 161 человек;
- 2 дозой — 43 636 человек;
- всего — 70 797 человек.
С начала кампании вакцинации населения одну дозу получили 13 753 064 человека, а две — 11 806 077. Всего сделано 25 559 141 прививка.
Напомним, с сегодняшнего дня вступили в силу новые карантинные ограничения, которые коснутся невакцинированных украинцев в "красной" и "желтой" зонах карантина.
Ранее Фокус писал о том, когда ожидается новая волна коронавируса в Украине.