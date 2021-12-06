Статистика коронавірусу на 6 грудня: 4478 нових випадків COVID-19, 1660 госпіталізацій
Від коронавірусної хвороби за минулу добу померло 239 пацієнтів. Одужали понад 9 тисяч українців.
Минулої доби в Україні виявили 4 478 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився в 429 дітей і 52 медпрацівників. Про це в понеділок, 6 грудня, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Із коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 1660 осіб, 239 пацієнтів із цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло — 4478 осіб;
- одужало — 9082 особи;
- летальні випадки — 239;
- госпіталізовано – 1 660 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 29 листопада — 1749;
- 30 листопада — 3629;
- 1 грудня — 3003;
- 2 грудня — 2992;
- 3 грудня — 2764;
- 4 грудня — 2926;
- 5 грудня — 1660.
Протягом минулої доби українці зробили 29 702 тести на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 13 419;
- методом ІФА — 2227;
- експрес-тести на антиген — 14 056.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Київ — 704 випадки;
- Житомирська область — 296 випадків;
- Донецька область – 290 випадків;
- Черкаська область – 278 випадків;
- Запорізька область – 221 випадок.
Із початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 501 955 осіб;
- одужало — 3 059 741 чоловік;
- летальні випадки — 88 519;
- зроблено ПЛР-тестів — 16 089 778.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 27 161 людина;
- 2 дозою — 43 636 осіб;
- усього — 70 797 осіб.
Із початку кампанії вакцинації населення одну дозу отримали 13 753 064 особи, а дві – 11 806 077. Усього зроблено 25 559 141 щеплення.
Нагадаємо, з сьогоднішнього дня набули чинності нові карантинні обмеження, які стосуватимуться невакцинованих українців у "червоній" і "жовтій" зонах карантину.
Раніше Фокус писав про те, коли очікується нова хвиля коронавірусу в Україні.