Статистика коронавірусу на 6 грудня: 4478 нових випадків COVID-19, 1660 госпіталізацій

Від коронавірусної хвороби за минулу добу померло 239 пацієнтів. Одужали понад 9 тисяч українців.

Минулої доби в Україні виявили 4 478 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився в 429 дітей і 52 медпрацівників. Про це в понеділок, 6 грудня, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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Із коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 1660 осіб, 239 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло — 4478 осіб;

одужало — 9082 особи;

летальні випадки — 239;

госпіталізовано – 1 660 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

29 листопада — 1749;

30 листопада — 3629;

1 грудня — 3003;

2 грудня — 2992;

3 грудня — 2764;

4 грудня — 2926;

5 грудня — 1660.

Протягом минулої доби українці зробили 29 702 тести на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 13 419;

методом ІФА — 2227;

експрес-тести на антиген — 14 056.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Київ — 704 випадки;

Житомирська область — 296 випадків;

Донецька область – 290 випадків;

Черкаська область – 278 випадків;

Запорізька область – 221 випадок.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 501 955 осіб;

одужало — 3 059 741 чоловік;

летальні випадки — 88 519;

зроблено ПЛР-тестів — 16 089 778.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 27 161 людина;

2 дозою — 43 636 осіб;

усього — 70 797 осіб.

Із початку кампанії вакцинації населення одну дозу отримали 13 753 064 особи, а дві – 11 806 077. Усього зроблено 25 559 141 щеплення.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня набули чинності нові карантинні обмеження, які стосуватимуться невакцинованих українців у "червоній" і "жовтій" зонах карантину.

Раніше Фокус писав про те, коли очікується нова хвиля коронавірусу в Україні.