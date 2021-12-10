Вакцина для питомца. Нужно ли прививать животных от COVID-19?

Исследования исключают возможность заражения человека коронавирусом от домашних животных. А вот передача вируса от человека питомцу возможна.

Первый случай заражения домашнего животного COVID-19 зафиксирован в конце февраля 2020 года в Гонконге. У померанского шпица начались проблемы с дыханием после того, как хозяйка собаки заболела коронавирусом. Врачи провели тесты, они дали "слабо положительный" результат. Собаку поместили в карантин. Повторные анализы вирус уже не выявили, однако через три дня животное скончалось. Врачи не стали утверждать наверняка, что гибель спровоцировал коронавирус, — во внимание приняли тот факт, что собаке было 17 лет.

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Спустя месяц в Бельгии зарегистрировали первый случай заражения кошки COVID-19. В то же время французское медико-санитарное агентство Anses опубликовало исследование, исключающее возможность заражения человека коронавирусом от домашних животных, а вот передача вируса от человека питомцу возможна, но оценивается как низкая.

В 2021 году ученые из Техаса провели исследование передачи коронавируса в домашних условиях от людей животным. Обследовали 76 собак и кошек, живущих хотя бы с одним человеком, инфицированным COVID-19. Выяснилось, что три кошки и одна собака заразились от своих хозяев. При этом болезнь протекала бессимптомно, все животные очень быстро поправились. Ученые предположили, что кошки способны передавать вирус друг другу, в то время как собаки не могут быть переносчиками заболевания себе подобным.

Несмотря на то что риск заражения COVID-19 от человека низок, да и явной угрозы вирус для животных не представляет, во многих странах началась их вакцинация, по большей части в зоопарках.

На всякий случай. Прививки в зоопарках

Год назад после вспышки коронавируса среди норок в Дании Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) сообщила, что влиянию вируса могут быть подвержены кошки, хорьки, енотовидные собаки, золотистые сирийские хомяки, новозеландские белые кролики, тигры, львы, гориллы и макаки, в меньшей степени COVID-19 влияет на собак, коров и домашнюю птицу. При этом четкой рекомендации о вакцинации групп риска не последовало, но американская ветеринарная компания Zoetis разработала экспериментальную вакцину от COVID-19.

Ученые предположили, что кошки способны передавать вирус друг другу, в то время как собаки не могут быть переносчиками заболевания себе подобным

Хотя безопасность и эффективность этой вакцины подтверждена только для собак и кошек, впервые ее применили для всех обитателей зоопарка в американском Сан-Диего в марте 2021 года, где пятеро бонобо и четыре орангутанга заразились коронавирусом. У большинства заболевших наблюдались легкие симптомы в виде насморка и редкого кашля, но у вожака группы развились пневмония и аритмия. Чтобы избежать распространения вируса, работники зоопарка приняли решение вакцинировать всех животных. После этого многие американские зоопарки вакцинировали животных на всякий случай, без подтверждения заболевания. Причем прививают даже тигров и медведей, не только приматов. С тех пор уже десятки стран последовали американскому примеру, в начале ноября в Эстонии также начали вакцинировать шимпанзе в зоопарках.

Наряду с этим у владельцев кошек и собак возник вопрос, стоит ли прививать от COVID-19 своих питомцев, ведь первый случай заболевания был зафиксирован именно у собаки.

Вакцинация домашних животных: за и против

Ветеринар Константин Цихонь считает, что людям лучше вакцинироваться самим, чтобы снизить риск заражения. Однако передача вируса всегда происходит от человека животному, не наоборот.

"Животные, как и люди, могут болеть гриппом, причем с теми же симптомами, при этом заразить человека не могут, — говорит Цихонь. — У зверей свой коронавирус, относящийся к группе альфа, а COVID-19 — это бета-коронавирус. Даже если происходит заражение животного "человеческим" коронавирусом, большую угрозу для здоровья это не несет. Во всяком случае, обратное не доказано".

Несмотря на доказательства того, что животное не может заразить человека коронавирусом, иногда люди перестраховываются, поступая совершенно ­по-варварски

По словам ветеринара, Международная ветеринарная ассоциация мелких животных (WSAVA) исключает прямую взаимосвязь между заражением COVID-19 и смертью животного. Заразившиеся питомцы умирали от патологий, которые усиливались после заражения коронавирусом. В качестве примера он приводит случай с овчаркой Бадди, ставшей первым домашним животным в США, заболевшим COVID-19. Через месяц после заражения семилетний пес умер, но ранее у него диагностировали рак, а коронавирус усугубил течение болезни.

"Да, животные болеют, как и люди, но патологий и серьезных заболеваний у них в разы меньше, чем у человека, а значит, они менее уязвимы перед коронавирусом. Потому я считаю, что вакцинация домашних животных нецелесообразна, ровным счетом как и для других животных", — отмечает Цихонь.

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Однако ветеринар Мария Кирюшко не во всем согласна с коллегой. По ее словам, вакцинация животных от COVID-19 может быть направлена на предотвращение мутации вируса.

"Мы помним историю с норками в Дании, тогда тесты показали, что вирус быстро мутировал в их организмах. Если вирус будет передаваться между видами, существует риск ускоренной мутации патогена, а это уже может представлять угрозу для человека", — говорит Кирюшко.

Притом она считает, что массово вакцинировать животных не имеет смысла, для профилактики прививать стоит тех зверей, которые потенциально восприимчивы к COVID-19, а также обитателей ферм и приютов, где содержатся разные виды животных.

"Вакцинация животных от коронавируса в нашей стране не приоритет", — уверена ветеринар.

Ненужная жестокость: когда убивает не ковид

Несмотря на доказательства того, что животное не может заразить человека коронавирусом, иногда люди перестраховываются, поступая совершенно по-варварски.

Последняя волна пандемии привела к тому, что во Вьетнаме разразился сильный экономический кризис, заставляющий людей мигрировать по стране. В начале октября семья, жившая в провинции Лонган, отправилась на мотоциклах на малую родину в провинцию Камау, не забыв взять с собой своих питомцев — 12 собак. За этим путешествием следили тысячи подписчиков в социальных сетях, которые умилялись тому, что, несмотря на непогоду и неудобный транспорт, собаки оставались со своими хозяевами: их везли, укутав в дождевики.

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Прибыв на место, люди сдали экспресс-тесты на коронавирус, они оказались положительными. Приезжих отправили в больницу, а животных поместили в карантинный центр. Через пару дней всех собак убили. Такое решение местные власти приняли, даже не сообщив о нем хозяевам животных. Теперь общественность и ассоциация WSAVA призывают привлечь к ответственности виновных.