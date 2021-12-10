Вакцина для улюбленця. Чи потрібно щеплювати тварин від COVID-19?

Дослідження виключають можливість зараження людини коронавірусом від свійських тварин. А ось передача вірусу від людини улюбленцю можлива.

Перший випадок зараження домашньої тварини COVID-19 зафіксовано наприкінці лютого 2020 року у Гонконзі. У померанського шпіца почалися проблеми з диханням після того, як господиня собаки захворіла на коронавірус. Лікарі провели тести, вони дали "слабко позитивний" результат. Собаку помістили в карантин. Повторні аналізи вірусу вже не виявили, проте через три дні тварина померла. Лікарі не стали напевно стверджувати, що загибель спровокував коронавірус, — до уваги прийняли той факт, що собаці було 17 років.

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Через місяць у Бельгії зареєстрували перший випадок зараження кішки COVID-19. Тоді ж французька медико-санітарна агенція Anses опублікувала дослідження, що виключає можливість зараження людини коронавірусом від домашніх тварин, а ось передача вірусу від людини улюбленцю можлива, але оцінюється як низька.

2021 року вчені з Техасу провели дослідження передачі коронавірусу в домашніх умовах від людей тваринам. Обстежили 76 собак та кішок, що живуть хоча б з однією людиною, інфікованою COVID-19. З'ясувалося, що три кішки та один собака заразилися від своїх господарів. При цьому хвороба протікала безсимптомно, всі тварини дуже швидко одужали. Вчені припустили, що кішки здатні передавати вірус одна одній, тоді як собаки не можуть бути переносниками захворювання собі подібним.

Незважаючи на те, що ризик зараження COVID-19 від людини низький, та й явної загрози вірус для тварин не становить, у багатьох країнах почалася їх вакцинація, здебільшого в зоопарках.

Про всяк випадок. Щеплення у зоопарках

Рік тому після спалаху коронавірусу серед норок у Данії Всесвітня організація з охорони здоров'я тварин (OIE) повідомила, що впливу вірусу можуть бути схильні кішки, тхори, єнотоподібні собаки, золотисті сирійські хом'яки, новозеландські білі кролики, тигри, леви, горили і макаки, меншою мірою COVID-19 впливає на собак, корів та свійську птицю. При цьому чіткої рекомендації щодо вакцинації груп ризику не було, але американська ветеринарна компанія Zoetis розробила експериментальну вакцину від COVID-19.

Вчені припустили, що кішки здатні передавати вірус одна одній, тоді як собаки не можуть бути переносниками захворювання собі подібним.

Хоча безпека та ефективність цієї вакцини підтверджена лише для собак та кішок, вперше її застосували для всіх мешканців зоопарку в американському Сан-Дієго у березні 2021 року, де п'ятеро бонобо та чотири орангутанги заразилися коронавірусом. У більшості хворих спостерігалися легкі симптоми у вигляді нежиті та рідкого кашлю, але у ватажка групи розвинулися пневмонія та аритмія. Щоб уникнути поширення вірусу, працівники зоопарку вирішили вакцинувати всіх тварин. Після цього багато американських зоопарків вакцинували тварин про всяк випадок, без підтвердження захворювання. Причому прищеплюють навіть тигрів та ведмедів, не лише приматів. Відтоді вже десятки країн наслідували американський приклад, на початку листопада в Естонії також почали вакцинувати шимпанзе в зоопарках.

Разом з цим у власників кішок і собак виникло питання, чи варто щепити від COVID-19 своїх вихованців, адже перший випадок захворювання було зафіксовано саме у собаки.

Вакцинація домашніх тварин: за та проти

Ветеринар Костянтин Цихонь вважає, що людям краще вакцинуватися самим, щоб знизити ризик зараження. Однак передача вірусу завжди відбувається від людини тварині, не навпаки.

"Тварини, як і люди, можуть хворіти на грип, причому з тими ж симптомами, при цьому заразити людину не можуть, — каже Цихонь. — У звірів свій коронавірус, що відноситься до групи альфа, а COVID-19 — це бета-коронавірус. Навіть якщо відбувається зараження тварини "людським" коронавірусом, велику загрозу для здоров'я це не несе. Принаймні, протилежне не доведене".

Незважаючи на докази того, що тварина не може заразити людину коронавірусом, іноді люди перестраховуються, вчиняючи абсолютно по-варварськи.

За словами ветеринара, Міжнародна ветеринарна асоціація дрібних тварин (WSAVA) виключає прямий взаємозв'язок між зараженням COVID-19 та смертю тварини. Вихованці, що заразилися, помирали від патологій, які посилювалися після зараження коронавірусом. Як приклад він наводить випадок з вівчаркою Бадді, яка стала першою домашньою твариною в США, яка захворіла на COVID-19. Через місяць після зараження семирічний пес помер, але раніше у нього діагностували рак, а коронавірус посилив перебіг хвороби.

"Так, тварини хворіють, як і люди, але патологій і серйозних захворювань у них у рази менше, ніж у людини, а отже, вони менш уразливі перед коронавірусом. Тому я вважаю, що вакцинація домашніх тварин недоцільна, так само як і для інших тварин", — зазначає Цихонь.

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Проте ветеринарка Марія Кирюшко не в усьому згодна з колегою. За її словами, вакцинація тварин від COVID-19 може бути спрямована на запобігання мутації вірусу.

"Ми пам'ятаємо історію з норками у Данії, тоді тести показали, що вірус швидко мутував у їхніх організмах. Якщо вірус передаватиметься між видами, існує ризик прискореної мутації патогену, а це вже може становити загрозу для людини", — каже Кирюшко.

При цьому вона вважає, що масово вакцинувати тварин не має сенсу, для профілактики щеплювати варто тих звірів, які потенційно сприйнятливі до COVID-19, а також мешканців ферм та притулків, де утримуються різні види тварин.

"Вакцинація тварин від коронавірусу в нашій країні не є пріоритетом", — упевнена ветеринар.

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Незважаючи на докази того, що тварина не може заразити людину коронавірусом, іноді люди перестраховуються, вчиняючи абсолютно по-варварськи.

Остання хвиля пандемії призвела до того, що у В'єтнамі вибухнула сильна економічна криза, яка змушує людей мігрувати країною. На початку жовтня сім'я, яка жила в провінції Лонган, вирушила на мотоциклах на малу батьківщину в провінцію Камау, не забувши взяти із собою своїх вихованців — 12 собак. За цією подорожжю стежили тисячі підписників у соціальних мережах, які розчулювалися тим, що, незважаючи на негоду та незручний транспорт, собаки залишалися зі своїми господарями: їх везли, укутавши у дощовики.

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Прибувши на місце люди здали експрес-тести на коронавірус, вони виявилися позитивними. Приїжджих відправили до лікарні, а тварин помістили до карантинного центру. За кілька днів усіх собак убили. Таке рішення місцева влада ухвалила, навіть не повідомивши про нього господарям тварин. Наразі громадськість та асоціація WSAVA закликають притягнути до відповідальності винних.