Краще коронавірусу. Як вірус гепатиту D перестрибнув від тварин до людей і захопив світ

Вчені з'ясували, звідки з'явився гепатит D, і як поширився на всі континенти.

Пандемії минулого і сьогодення були викликані патогенами, які переміщуються між тваринами і людьми, як це сталося з SARS-CoV-2. Про це пише Phys.org.

Сателіти — це особлива група крихітних патогенів, які захоплюють нерідні для них віруси (звані "помічниками") для поширення. Сателіти сумно відомі тим, що посилюють хворобу, яку викликають їх допоміжні віруси.

Одним із прикладів є вірус гепатиту дельта або гепатит D (HDV) — невеликий РНК-інфекційний агент є вірусом-сателітом, оскільки для його розмноження в клітинах і розвитку інфекції необхідно, щоб клітини були заражені вірусом гепатиту В (HBV). HDV використовує оболонкові білки вірусу гепатиту В для упакування свого генома.

Гепатит D викликає найважчу форму вірусного гепатиту, від якого страждає близько 20 млн осіб у світі.

Звідки з'явився гепатит D довгий час залишалося загадкою. Він не був схожий ні на один відомий науці вірус. І наявність тваринного походження, такого як у SARS-CoV-2, здавалося малоймовірним. У такому випадку, сателіту потрібно було взяти з собою старого "помічника", або переключитися на нового, який є у людей. У будь-якому випадку, жодна з цих складних ланцюжків невластива вірусам.

Однак нещодавно вчені виявили родичів гепатиту D (відомих як "дельтавіруси") у найрізноманітніших тварин, включаючи риб, амфібій і термітів. Результати дослідження показують, що сателіти гепатиту D можуть перемикатися між тваринами набагато легше, ніж передбачалося.

Дослідження було проведене вченими з Центру досліджень вірусів Університету Ґлазґо й опубліковано в рецензованому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

За словами вчених, гепатит D, як і COVID-19, має тваринне походження. Вірус передався від тварин до людей, а потім повільно поширився по всьому світу, тепер гепатит D можна виявити на всіх континентах.

[ + – ]

"Ми також виявили ще один великий сюрприз. Всі нові дельтавіруси, які ми знайшли, а також один, недавно знайдений у щурів з Панами, прийшли з Америки. Це було великою несподіванкою, тому що раніше вважалося, що гепатит D виник десь в Африці ", — пишуть автори.

Таким чином, поширення вірусу почалося в Америці. Коли це сталося, досі залишається загадкою, але вчені вважають, що поява гепатиту В в Америці, в результаті міграції, могло посприяти виникненню гепатиту D.

"Ми досі не знаємо точно, яка тварина стало джерелом гепатиту D, оскільки дельтавіруси тварин, які були знайдені, все ж відрізняються. Для виявлення цієї "відсутньої ланки" буде потрібно протестувати велику кількість тварин, але принаймні, тепер ми знаємо, що вони родом з Америки ", — говорять вчені.

Також виявилося, що дельтавіруси між ссавцями абсолютно відмінні від людини. Один вид дельтавірусу був знайдений у кажанів із Мексики і схожий у щетинистих щурів у Панамі. У звичайних кажанів-вампірів з Перу були знайдені відразу два види дельтавірусу, які не були пов'язані один з одним або іншими дельтавірусами кажанів.

"У тварин, інфікованих дельтавірусом, було багато інших вірусів, але нічого схожого на гепатит В. Поряд з лабораторними дослідженнями, які показують, що гепатит D може використовувати ряд інших людських вірусів, дельтавіруси, ймовірно, можуть з легкістю міняти "помічників". Це означає, що вони можуть змінювати ступінь тяжкості багатьох різних вірусів у різних видів тварин ", — підсумували дослідники.

Які саме "помічники" використовуються новими дельтавірусами, заражують тварин, все ще залишається загадкою. Але віруси, пов'язані з гепатитом C — кращі кандидати, оскільки були знайдені в кажанів і гризунів з дельтавірусами. Відсутність "помічників", пов'язаних з гепатитом В, розкрило ще одну частину загадки гепатиту D: десь на своєму шляху попередник гепатиту D змінив "помічника", придбавши зв'язок з гепатитом В.