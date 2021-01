Круче коронавируса. Как вирус гепатита D прыгнул от животных к людям и захватил мир

Ученые выяснили, откуда появился гепатит D, и как распространился на все континенты.

Пандемии прошлого и настоящего были вызваны патогенами, которые перемещаются между животными и людьми, как это произошло с SARS-CoV-2. Об этом пишет Phys.org.

Сателлиты – это особая группа крошечных патогенов, которые захватывают неродственные себе вирусы (называемые "помощниками") для распространения. Сателлиты печально известны тем, что усугубляют болезнь, которую вызывают их вспомогательные вирусы.

Одним из примеров является вирус гепатита дельта или гепатит D (HDV) – небольшой РНК-содержащий инфекционный агент является вирусом-сателлитом, поскольку для его размножения в клетках и развития инфекции необходимо, чтобы клетки были заражены вирусом гепатита В (HBV). HDV использует оболочечные белки вируса гепатита В для упаковки своего генома.

Гепатит D вызывает самую тяжелую форму вирусного гепатита, от которого страдает около 20 млн человек в мире.

Откуда появился гепатит D долгое время оставалось загадкой. Он не походил ни на один известный науке вирус. И наличие животного происхождения, такого как у SARS-CoV-2, казалось маловероятным. В таком случае, сателлиту нужно было взять с собой старого "помощника", либо переключиться на нового, который есть у людей. В любом случае, ни одна из этих сложных цепочек несвойственна вирусам.

Однако недавно ученые обнаружили родственников гепатита D (известных как "дельтавирусы") у самых разных животных, включая рыб, амфибий и термитов. Результаты исследования показывают, что сателлиты гепатита D могут переключаться между животными намного легче, чем предполагалось.

Исследование было проведено учеными из Центра исследований вирусов Университета Глазго и опубликовано в рецензируемом журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По словам ученых, гепатит D, как и COVID-19, имеет животное происхождение. Вирус передался от животных к людям, а затем медленно распространился по всему миру, теперь гепатит D можно обнаружить на всех континентах.

"Мы также обнаружили еще один большой сюрприз. Все новые дельтавирусы, которые мы нашли, а также один, недавно найденный у крыс из Панамы, пришли из Америки. Это было большой неожиданностью, потому что ранее считалось, что гепатит D возник где-то в Африке", – пишут авторы.

Таким образом, распространение вируса началось в Америке. Когда это произошло, до сих пор остается загадкой, но ученые считают, что появление гепатита В в Америке, в результате миграции, могло поспособствовать возникновению гепатита D.

"Мы до сих пор не знаем точно, какое животное стало источником гепатита D, поскольку дельтавирусы животных, которые были найдены, все же отличаются. Для обнаружения этого "недостающего звена" потребуется протестировать большое количество животных, но по крайней мере, теперь мы знаем, что они родом из Америки", – говорят ученые.

Также оказалось, что дельтавирусы между млекопитающими, совершенно отличными от человека. Один вид дельтавируса был найден у летучих мышей из Мексики и похожий у щетинистых крыс в Панаме. У обычных летучих мышей-вампиров из Перу были найдены сразу два вида дельтавируса, которые не были связаны друг с другом или другими дельтавирусами летучих мышей.

"У животных, инфицированных дельтавирусом, было много других вирусов, но ничего похожего на гепатит В. Наряду с лабораторными исследованиями, показывающими, что гепатит D может использовать ряд других человеческих вирусов, дельтавирусы, вероятно, могут с легкостью менять "помощников". Это означает, что они могут изменять степень тяжести многих различных вирусов у разных видов животных", – подытожили исследователи.

Какие именно "помощники" используются новыми дельтавирусами, заражающими животных, все еще остается загадкой. Но вирусы, связанные с гепатитом C – лучшие кандидаты, так как были найдены у летучих мышей и грызунов с дельтавирусами. Отсутствие "помощников", связанных с гепатитом В, раскрыло еще одну часть загадки гепатита D: где-то на своем пути предшественник гепатита D сменил "помощника", приобретя связь с гепатитом В.