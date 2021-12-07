Гололедица и желтый уровень опасности: какой будет погода в Украине?

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, погода 7 и 8 декабря значительно ухудшится. Ожидается желтый уровень опасности.

Как сообщает служба ГСЧС, 8 декабря на севере Украины, в Винницкой, Черкасской областях ожидается гололедица, местами — налипание мокрого снега.

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Во второй половине дня 7 декабря, ночью и днем 8 декабря на дорогах Киевщины и в столице также ожидается гололедица.

Служба ГСЧС подчеркивает, что подобные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах, поэтому украинцев просят быть максимально осторожными.

В целом на всей территории Украины 7 и 8 декабря существует вероятность объявления желтого уровня опасности из-за погодных условий.

[ + – ] 8 декабря на дорогах Киевщины и в столице ожидается гололедица Фото: pixabay.com

Напомним, 1 декабря движение в центре Киева было парализовано сразу по двум причинам: транспорту мешали снег и протесты.

Три дня спустя мэр столицы Виталий Кличко рассказал, как Киев будет готовиться к гололеду, допустив при этом смешную оговорку: "Будем посыпать лед снегом".