Ожеледиця та жовтий рівень небезпеки: якою буде погода в Україні?

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, погода 7 та 8 грудня значно погіршиться на теренах України. Очікується жовтий рівень небезпеки.

Як повідомляє служба ДСНС, 8 грудня у північних, Вінницькій, Черкаській областях очікується ожеледь, місцями налипання мокрого снігу; у західних, північних і Вінницькій областях на дорогах ожеледиця.

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У другій половині дня 7 грудня, вночі та вдень 8 грудня на дорогах Київщини й у столиці також очікується ожеледь.

Служба ДСНС зазначає, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях, тому прохання до українців бути максимально обережними.

Загалом, по всій території України 7 та 8 грудня існує загроза жовтого рівня небезпеки погодних умов.

[ + – ] 8 грудня на дорогах Київщини й у столиці очікується ожеледь Фото: pixabay.com

Нагадаємо, 1 грудня рух у центрі Києва було паралізовано одразу з двох причин: транспорту заважали сніг і протести.

Через три дні мер столиці Віталій Кличко розповів, як Київ готуватиметься до ожеледиці, допустивши при цьому смішне застереження: "Посипатимемо лід снігом".