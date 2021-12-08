Суд приговорил к тюрьме жителя Почаева, убившего вора у себя дома

Мужчина несколько раз ударил ножом незнакомца, который пытался украсть у него зерно. Подсудимый уверяет, что не хотел лишать жизни преступника.

23 ноября Кременецкий районный суд приговорил жителя Почаева Тернопольской области к году лишения свободы за превышение самообороны. Подсудимый утверждает, что погибший пытался украсть у него зерно, а когда был замечен, принялся душить хозяина дома. В ответ мужчина несколько раз ударил предполагаемого вора ножом и тот погиб. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает портал Zbroya.info.

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Инцидент произошел 16 декабря 2019 года около 23:00. По версии следствия мужчина по имени Андрей Ш. обнаружил в своем доме незнакомца, когда тот пытался совершить кражу. В результате возникшего между ними конфликта хозяин дома трижды ударил вора ножом в переднюю часть туловища и один раз в заднюю, от чего пострадавший скончался.

Подсудимый признал свою вину. Он сообщил, что в день происшествия он приехал к своему дому на велосипеде и увидел, что кто-то заходил в летнюю кухню, расположенную на территории его участка. Зайдя в дом он увидел незнакомого ему человека, который спускался с чердака с мешком. Как утверждает обвиняемый, злоумышленник хотел украсть у него зерно.

Затем, по словам подсудимого, вор начал его душить. Пытаясь вырваться из рук нападавшего житель Почаева увидел в коридоре нож, схватил его и ударил незнакомца. Обвиняемый уверяет, что не хотел убивать вора и раскаивается в содеянном.

[ + – ] Место преступления

Пострадавшая в этом уголовном деле, жена убитого, требовала назначить подсудимому максимальное наказание, указывав, что он не возместил нанесенный ущерб. Мужчина в свою очередь сказал, что не знает, где она живет, однако обязался регулярно возмещать ей деньги.

В итоге суд приговорил подсудимого к одному году тюрьмы по ст. 118 УК (Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания преступника). Более мягкое решение судья вынести не смог, учитывая количество ножевых ударов, факт убийства и невозмещенный ущерб. Приговор вступает в силу в течение 30 суток с момента его оглашения.

Напомним, ранее Верховный суд Украины оставил в силе приговор по делу Дмитрия Голуба, который в 2019 году был осужден на пожизненное по обвинению в убийстве водителя BlaBlaCar.

Тем временем в Одессе судья приговорил квартирного вора к чтению книг.