Суд засудив до в'язниці мешканця Почаєва, який убив злодія в себе вдома

Чоловік кілька разів ударив ножем незнайомця, який намагався вкрасти зерно. Підсудний запевняє, що не хотів позбавляти життя злочинця.

23 листопада Кременецький районний суд засудив мешканця Почаєва на Тернопільщині до року позбавлення волі за перевищення самооборони. Підсудний стверджує, що загиблий намагався вкрасти в нього зерно, а коли його помітили, почав душити господаря будинку. У відповідь чоловік кілька разів ударив злодія ножем, і той загинув. Про це з посиланням на матеріали суду повідомляє портал Zbroya.info.

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Інцидент стався 16 грудня 2019 близько 23:00. За версією слідства, чоловік на ім'я Андрій Ш. виявив у своєму будинку незнайомця, коли той намагався вчинити крадіжку. Внаслідок конфлікту, що виник між ними, господар будинку тричі вдарив злодія ножем у передню частину тулуба й один раз у задню, від чого потерпілий помер.

Підсудний визнав свою провину. Він повідомив, що в день пригоди він приїхав до свого будинку велосипедом і побачив, що хтось заходив у літню кухню, розташовану на території його ділянки. Зайшовши в будинок, він побачив незнайому йому людину, яка спускалася з горища з мішком. Як стверджує обвинувачений, зловмисник хотів украсти в нього зерно.

Потім, за словами підсудного, злодій почав його душити. Намагаючись вирватися з рук нападника, мешканець Почаєва побачив у коридорі ніж, схопив його та вдарив незнайомця. Обвинувачений запевняє, що не хотів убивати злодія, та кається в скоєному.

[ + – ] Місце злочину

Постраждала в цій кримінальній справі дружина вбитого вимагала призначити підсудному максимальне покарання, вказуючи, що він не відшкодував завданих збитків. Чоловік, у свою чергу, сказав, що не знає, де вона живе, проте зобов'язався регулярно відшкодовувати їй гроші.

У результаті суд засудив до одного року в'язниці за ст. 118 КК (Умисне вбивство в разі перевищення меж необхідної оборони або в разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця). М'якше рішення суддя винести не зміг, ураховуючи кількість ножових ударів, факт вбивства та невідшкодований збиток. Вирок набирає чинності протягом 30 діб із моменту його оголошення.

Нагадаємо, раніше Верховний суд України залишив у силі вирок у справі Дмитра Голуба, який у 2019 році був засуджений до довічного за звинуваченням у вбивстві водія BlaBlaCar.

Тим часом в Одесі суддя засудив квартирного злодія до читання книг.