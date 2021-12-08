ДТП под Черниговом с 13 погибшими: Водителя грузовика задержали

Правоохранители проверяют техническое состояние грузовика DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter и дорожного покрытия.

Задержан водитель грузовика, который врезался в в микроавтобус Mercedes Sprinter возле Чернигова. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

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ДТП случилось 7 декабря возле села Брусилов Черниговской области, в результате погибли 13 человек.

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Мужчине объявили подозрение.

"Около 8 часов утра житель Черниговского района, управляя грузовым тягачем DAF, на 14-м километре автодороги "Чернигов-Гремяч", нарушил правила дорожного движения. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Mersedes", – указали прокуроры.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводятся экспертизы технического состояния транспортных средств и дорожного покрытия.

Правоохранители изъяли документы по эксплуатации дороги и разрешения на пассажирские перевозки маршрутным автобусом.

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По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушения правил безопасности дорожного движения, которые повлекли гибель нескольких человек). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Ликвидировали последствия происшествия 113 человек и 45 единиц техники.