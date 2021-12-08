ДТП под Черниговом с 13 погибшими: Водителя грузовика задержали
Правоохранители проверяют техническое состояние грузовика DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter и дорожного покрытия.
Задержан водитель грузовика, который врезался в в микроавтобус Mercedes Sprinter возле Чернигова. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
ДТП случилось 7 декабря возле села Брусилов Черниговской области, в результате погибли 13 человек.
Мужчине объявили подозрение.
"Около 8 часов утра житель Черниговского района, управляя грузовым тягачем DAF, на 14-м километре автодороги "Чернигов-Гремяч", нарушил правила дорожного движения. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Mersedes", – указали прокуроры.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводятся экспертизы технического состояния транспортных средств и дорожного покрытия.
Правоохранители изъяли документы по эксплуатации дороги и разрешения на пассажирские перевозки маршрутным автобусом.
По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушения правил безопасности дорожного движения, которые повлекли гибель нескольких человек). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.
Ликвидировали последствия происшествия 113 человек и 45 единиц техники.