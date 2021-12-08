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ДТП под Черниговом с 13 погибшими: Водителя грузовика задержали

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ДТП под Черниговом, Чернигов авария, маршрутка Чернигов, Mercedes Sprinter, тягач DAF, грузовик въехал, авария на дороге
Фото: npu.gov.ua | ДТП под Черниговом

Правоохранители проверяют техническое состояние грузовика DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter и дорожного покрытия.

Задержан водитель грузовика, который врезался в в микроавтобус Mercedes Sprinter возле Чернигова. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

ДТП случилось 7 декабря возле села Брусилов Черниговской области, в результате погибли 13 человек.

ДТП под Черниговом, Чернигов авария, маршрутка Чернигов, Mercedes Sprinter, тягач DAF
Mercedes Sprinter ехал в Чернигов

Мужчине объявили подозрение.

"Около 8 часов утра житель Черниговского района, управляя грузовым тягачем DAF, на 14-м километре автодороги "Чернигов-Гремяч", нарушил правила дорожного движения. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Mersedes", – указали прокуроры.

ДТП под Черниговом, Чернигов авария, маршрутка Чернигов, Mercedes Sprinter, тягач DAF
Тягач DAF выехал на встречку

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводятся экспертизы технического состояния транспортных средств и дорожного покрытия.

Правоохранители изъяли документы по эксплуатации дороги и разрешения на пассажирские перевозки маршрутным автобусом.

Последствия аварии ликвидировали десятки единиц спецтехники

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушения правил безопасности дорожного движения, которые повлекли гибель нескольких человек). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Ликвидировали последствия происшествия 113 человек и 45 единиц техники.