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ДТП під Черніговом із 13 загиблими: Водія вантажівки затримали

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ДТП під Чернігівом, Чернігів аварія, маршрутка Чернігів, Mercedes Sprinter, тягач DAF, вантажівка в'їхала, аварія на дорозі
Фото: npu.gov.ua | ДТП під Черніговом

Правоохоронці перевіряють технічний стан вантажівки DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter і дорожнього покриття.

Затримано водія вантажівки, яка врізалася у мікроавтобус Mercedes Sprinter біля Чернігова. Про це УНН повідомили в Офісі генпрокурора України.

ДТП трапилося 7 грудня біля села Брусилів Чернігівської області, внаслідок загинули 13 осіб.

ДТП під Чернігівом, Чернігів аварія, маршрутка Чернігів, Mercedes Sprinter, тягач DAF
Mercedes Sprinter їхав у Чернігів

Чоловікові оголосили підозру.

"Приблизно о 8-й годині ранку мешканець Чернігівського району, керуючи вантажним тягачем DAF, на 14-му кілометрі автодороги "Чернігів-Грем'яч", порушив правила дорожнього руху. Він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом Mersedes", — зазначили прокурори.

ДТП під Чернігівом, Чернігів аварія, маршрутка Чернігів, Mercedes Sprinter, тягач DAF
Тягач DAF виїхав на зустрічну

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Проводяться експертизи технічного стану транспортних засобів і дорожнього покриття.

Правоохоронці вилучили документи з експлуатації дороги та дозволи на пасажирські перевезення маршрутним автобусом.

Наслідки аварії ліквідували десятки одиниць спецтехніки

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили загибель кількох людей). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Ліквідували наслідки події 113 осіб і 45 одиниць техніки.