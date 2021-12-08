ДТП під Черніговом із 13 загиблими: Водія вантажівки затримали

Правоохоронці перевіряють технічний стан вантажівки DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter і дорожнього покриття.

Затримано водія вантажівки, яка врізалася у мікроавтобус Mercedes Sprinter біля Чернігова. Про це УНН повідомили в Офісі генпрокурора України.

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ДТП трапилося 7 грудня біля села Брусилів Чернігівської області, внаслідок загинули 13 осіб.

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Чоловікові оголосили підозру.

"Приблизно о 8-й годині ранку мешканець Чернігівського району, керуючи вантажним тягачем DAF, на 14-му кілометрі автодороги "Чернігів-Грем'яч", порушив правила дорожнього руху. Він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом Mersedes", — зазначили прокурори.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Проводяться експертизи технічного стану транспортних засобів і дорожнього покриття.

Правоохоронці вилучили документи з експлуатації дороги та дозволи на пасажирські перевезення маршрутним автобусом.

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За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили загибель кількох людей). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Ліквідували наслідки події 113 осіб і 45 одиниць техніки.