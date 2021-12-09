UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Коронавирус в Украине Вакцинация от коронавируса в Украине

Статистика коронавируса на 8 декабря: 12376 новых случаев COVID-19, 2449 госпитализаций

156
Коронавирус в Украине, статистика, смертность от коронавируса, вакцинация от коронавируса
Фото: РИА Новости | Коронавирус подтвердился у более 12 тысяч украинцев за сутки

Коронавирусная болезнь подтвердилась у более тысячи детей, лидером по заболеваемость стала Одесская область.

За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердился у 12 376 человек. COVID-19, в частности, обнаружили у 1 078 детей и 194 медработников. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусной болезнью или подозрением на нее госпитализировали 2 449 человек, 465 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 12 376 человек;
  • выздоровело — 24 547 человек;
  • летальные случаи — 465;
  • госпитализировано — 2 449 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 1 декабря — 3 003;
  • 2 декабря — 2 992;
  • 3 декабря — 2 764;
  • 4 декабря — 2 926;
  • 5 декабря — 1 660;
  • 6 декабря — 1 349;
  • 7 декабря — 2 998;
  • 8 декабря — 2 449.

В течение минувших суток украинцы сделали 79 642 теста на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 39 023;
  • методом ИФА — 9 561;
  • экспресс-тесты на антиген — 31 058.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Одесская область — 1 232 случая;
  • Киев — 1 198 случаев;
  • Львовская область — 745 случаев;
  • Житомирская область — 640 случаев;
  • Донецкая область — 574 случая.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 532 357 человек;
  • выздоровело — 3 133 970 человек;
  • летальные случаи — 89 901;
  • сделано ПЦР-тестов — 16 199 355.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 69 267 человек;
  • 2 дозой — 109 529 человек;
  • всего — 178 796 человек.

С начала кампании вакцинации населения одну дозу получили 13 974 698 человек, а две — 12 151 762. Всего сделано 26 126 460 прививок.

Статистика коронавируса, 9 декабря коронавирус, статистика Минздрав коронавирус
Статистика коронавируса на 9 декабря

Напомним, с сегодняшнего дня обязательной вакцинации от коронавируса подлежат работники центральных органов исполнительной власти и стратегических предприятий.

А с понедельника, 6 декабря, в Украине вступили в силу новые карантинные правила, которые предусматривают ограничения для невакцинированных граждан.