Статистика коронавируса на 8 декабря: 12376 новых случаев COVID-19, 2449 госпитализаций

Коронавирусная болезнь подтвердилась у более тысячи детей, лидером по заболеваемость стала Одесская область.

За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердился у 12 376 человек. COVID-19, в частности, обнаружили у 1 078 детей и 194 медработников. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусной болезнью или подозрением на нее госпитализировали 2 449 человек, 465 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 12 376 человек;

выздоровело — 24 547 человек;

летальные случаи — 465;

госпитализировано — 2 449 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

1 декабря — 3 003;

2 декабря — 2 992;

3 декабря — 2 764;

4 декабря — 2 926;

5 декабря — 1 660;

6 декабря — 1 349;

7 декабря — 2 998;

8 декабря — 2 449.

В течение минувших суток украинцы сделали 79 642 теста на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 39 023;

методом ИФА — 9 561;

экспресс-тесты на антиген — 31 058.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Одесская область — 1 232 случая;

Киев — 1 198 случаев;

Львовская область — 745 случаев;

Житомирская область — 640 случаев;

Донецкая область — 574 случая.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 532 357 человек;

выздоровело — 3 133 970 человек;

летальные случаи — 89 901;

сделано ПЦР-тестов — 16 199 355.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 69 267 человек;

2 дозой — 109 529 человек;

всего — 178 796 человек.

С начала кампании вакцинации населения одну дозу получили 13 974 698 человек, а две — 12 151 762. Всего сделано 26 126 460 прививок.

[ + – ] Статистика коронавируса на 9 декабря

Напомним, с сегодняшнего дня обязательной вакцинации от коронавируса подлежат работники центральных органов исполнительной власти и стратегических предприятий.

А с понедельника, 6 декабря, в Украине вступили в силу новые карантинные правила, которые предусматривают ограничения для невакцинированных граждан.