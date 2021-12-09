Статистика коронавируса на 8 декабря: 12376 новых случаев COVID-19, 2449 госпитализаций
Коронавирусная болезнь подтвердилась у более тысячи детей, лидером по заболеваемость стала Одесская область.
За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердился у 12 376 человек. COVID-19, в частности, обнаружили у 1 078 детей и 194 медработников. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусной болезнью или подозрением на нее госпитализировали 2 449 человек, 465 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 12 376 человек;
- выздоровело — 24 547 человек;
- летальные случаи — 465;
- госпитализировано — 2 449 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 1 декабря — 3 003;
- 2 декабря — 2 992;
- 3 декабря — 2 764;
- 4 декабря — 2 926;
- 5 декабря — 1 660;
- 6 декабря — 1 349;
- 7 декабря — 2 998;
- 8 декабря — 2 449.
В течение минувших суток украинцы сделали 79 642 теста на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 39 023;
- методом ИФА — 9 561;
- экспресс-тесты на антиген — 31 058.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Одесская область — 1 232 случая;
- Киев — 1 198 случаев;
- Львовская область — 745 случаев;
- Житомирская область — 640 случаев;
- Донецкая область — 574 случая.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 532 357 человек;
- выздоровело — 3 133 970 человек;
- летальные случаи — 89 901;
- сделано ПЦР-тестов — 16 199 355.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 69 267 человек;
- 2 дозой — 109 529 человек;
- всего — 178 796 человек.
С начала кампании вакцинации населения одну дозу получили 13 974 698 человек, а две — 12 151 762. Всего сделано 26 126 460 прививок.
Напомним, с сегодняшнего дня обязательной вакцинации от коронавируса подлежат работники центральных органов исполнительной власти и стратегических предприятий.
А с понедельника, 6 декабря, в Украине вступили в силу новые карантинные правила, которые предусматривают ограничения для невакцинированных граждан.