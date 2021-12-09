Статистика коронавірусу на 8 грудня: 12 376 нових випадків COVID-19, 2 449 госпіталізацій
Коронавірусна хвороба підтвердилася у понад тисячі дітей, лідером із захворюваності стала Одеська область.
Минулої доби коронавірус в Україні підтвердився у 12 376 осіб. COVID-19, зокрема, виявили у 1078 дітей та 194 медпрацівників. Про це у четвер, 9 грудня, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
З коронавірусною хворобою або підозрою на неї госпіталізували 2449 осіб, 465 пацієнтів з цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 12 376 осіб;
- одужало — 24 547 осіб;
- летальні випадки — 465;
- госпіталізовано – 2 449 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 1 грудня — 3003;
- 2 грудня — 2992;
- 3 грудня — 2764;
- 4 грудня — 2926;
- 5 грудня — 1660;
- 6 грудня — 1349;
- 7 грудня — 2998;
- 8 грудня — 2449.
Протягом минулої доби українці зробили 79 642 тести на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 39023;
- методом ІФА — 9561;
- експрес-тести на антиген — 31058.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Одеська область — 1 232 випадки;
- Київ — 1198 випадків;
- Львівська область – 745 випадків;
- Житомирська область — 640 випадків;
- Донецька область — 574 випадки.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 532 357 осіб;
- одужало — 3 133 970 осіб;
- летальні випадки — 89 901;
- зроблено ПЛР-тестів — 16 199 355.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 69 267 осіб;
- 2 дозою – 109 529 осіб;
- всього – 178 796 осіб.
З початку кампанії вакцинації населення одну дозу отримали 13 974 698 осіб, а дві – 12 151 762. Усього зроблено 26 126 460 щеплень.
Нагадаємо, від сьогодні обов'язковій вакцинації від коронавірусу підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та стратегічних підприємств.
А з понеділка, 6 грудня, в Україні набули чинності нові карантинні правила, які передбачають обмеження для невакцинованих громадян.