Статистика коронавірусу на 8 грудня: 12 376 нових випадків COVID-19, 2 449 госпіталізацій

Коронавірусна хвороба підтвердилася у понад тисячі дітей, лідером із захворюваності стала Одеська область.

Минулої доби коронавірус в Україні підтвердився у 12 376 осіб. COVID-19, зокрема, виявили у 1078 дітей та 194 медпрацівників. Про це у четвер, 9 грудня, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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З коронавірусною хворобою або підозрою на неї госпіталізували 2449 осіб, 465 пацієнтів з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло – 12 376 осіб;

одужало — 24 547 осіб;

летальні випадки — 465;

госпіталізовано – 2 449 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

1 грудня — 3003;

2 грудня — 2992;

3 грудня — 2764;

4 грудня — 2926;

5 грудня — 1660;

6 грудня — 1349;

7 грудня — 2998;

8 грудня — 2449.

Протягом минулої доби українці зробили 79 642 тести на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 39023;

методом ІФА — 9561;

експрес-тести на антиген — 31058.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Одеська область — 1 232 випадки;

Київ — 1198 випадків;

Львівська область – 745 випадків;

Житомирська область — 640 випадків;

Донецька область — 574 випадки.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 532 357 осіб;

одужало — 3 133 970 осіб;

летальні випадки — 89 901;

зроблено ПЛР-тестів — 16 199 355.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 69 267 осіб;

2 дозою – 109 529 осіб;

всього – 178 796 осіб.

З початку кампанії вакцинації населення одну дозу отримали 13 974 698 осіб, а дві – 12 151 762. Усього зроблено 26 126 460 щеплень.

[ + – ] Статистика коронавірусу на 9 грудня

Нагадаємо, від сьогодні обов'язковій вакцинації від коронавірусу підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та стратегічних підприємств.

А з понеділка, 6 грудня, в Україні набули чинності нові карантинні правила, які передбачають обмеження для невакцинованих громадян.