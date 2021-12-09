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Статистика коронавірусу на 8 грудня: 12 376 нових випадків COVID-19, 2 449 госпіталізацій

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Коронавірус в Україні, статистика, смертність від коронавірусу, вакцинація від коронавірусу
Фото: РИА Новости | Коронавірус підтвердився у понад 12 тисяч українців за добу

Коронавірусна хвороба підтвердилася у понад тисячі дітей, лідером із захворюваності стала Одеська область.

Минулої доби коронавірус в Україні підтвердився у 12 376 осіб. COVID-19, зокрема, виявили у 1078 дітей та 194 медпрацівників. Про це у четвер, 9 грудня, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

З коронавірусною хворобою або підозрою на неї госпіталізували 2449 осіб, 465 пацієнтів з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло – 12 376 осіб;
  • одужало — 24 547 осіб;
  • летальні випадки — 465;
  • госпіталізовано – 2 449 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 1 грудня — 3003;
  • 2 грудня — 2992;
  • 3 грудня — 2764;
  • 4 грудня — 2926;
  • 5 грудня — 1660;
  • 6 грудня — 1349;
  • 7 грудня — 2998;
  • 8 грудня — 2449.

Протягом минулої доби українці зробили 79 642 тести на коронавірусну інфекцію:

  • методом ПЛР — 39023;
  • методом ІФА — 9561;
  • експрес-тести на антиген — 31058.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • Одеська область — 1 232 випадки;
  • Київ — 1198 випадків;
  • Львівська область – 745 випадків;
  • Житомирська область — 640 випадків;
  • Донецька область — 574 випадки.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 3 532 357 осіб;
  • одужало — 3 133 970 осіб;
  • летальні випадки — 89 901;
  • зроблено ПЛР-тестів — 16 199 355.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 69 267 осіб;
  • 2 дозою – 109 529 осіб;
  • всього – 178 796 осіб.

З початку кампанії вакцинації населення одну дозу отримали 13 974 698 осіб, а дві – 12 151 762. Усього зроблено 26 126 460 щеплень.

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Статистика коронавірусу на 9 грудня

Нагадаємо, від сьогодні обов'язковій вакцинації від коронавірусу підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та стратегічних підприємств.

А з понеділка, 6 грудня, в Україні набули чинності нові карантинні правила, які передбачають обмеження для невакцинованих громадян.