"Любим похрюкать": киевские мастера тату-салона решили "забить" татуировками свинью (фото)

Действия сотрудников тату-салона вызвали негодование со стороны защитников животных, которые пожаловались в полицию. В тату-салоне на критику ответили сарказмом.

В киевском тату-салоне Lamarch tattoo-studio молодые люди привели в студию живую свинью для того, чтобы сделать ей огромную татуировку. О своих намерениях "мастера" решили рассказать в соцсетях, из-за чего вызвали бурю негодования со стороны общества защиты животных UAnimals.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Фото с животным в салоне выложили в Instagram и к ней прикрепили рекламу с надписью "Зоозащитников не принимаем" и "Любим похрюкать". После чего UAnimals обратились в студию с предупреждением о юридической ответственности за подобный "перформанс".

Судя по всему, татуировщикам удалось воплотить скандальную идею в жизнь, однако фотографий животного в татуировках в открытом доступе нет.

Вскоре страница тату-салона была заблокирована, а защитники животных поблагодарили всех неравнодушных, которые своими жалобами поспособствовали этому. Среди комментаторов UAnimals отметились такие звезды, как Даша Астафьева и Алена Алена.

UAnimals сообщили, что действия сотрудников тату-салона можно расценивать, как уголовное правонарушение по ч.3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными), поэтому ими было составлено заявление в полицию.

Инцидент вызвал волну негативных отзывов и на Google Maps, рейтинг Lamarch tattoo упал до 1,8 звезд после шквала "единиц" от возмущенных пользователей.

Напомним, что в сети появилась фотография мужчины с татуировкой на ноге с портретом президента Украины Владимира Зеленского. В комментариях автор пошутил, что тату сползла в низ на полметра.

Харьковчанин сделал татуировку в честь покойного мэра города Геннадия Кернеса. Видео процесса набивания тату было подписано словами "В честь лучшего правителя города. Ты в наших сердцах".