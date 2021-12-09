"Любимо похрюкати": київські майстри тату-салону вирішили "забити" татуюваннями свиню (фото)

Дії співробітників тату-салону викликали обурення з боку захисників тварин, які поскаржилися до поліції. У тату-салоні на критику відповіли сарказмом.

У київському тату-салоні Lamarch tattoo-studio молоді люди привели до студії живу свиню для того, щоб зробити їй величезне татуювання. Про свої наміри "майстри" вирішили розповісти у соцмережах, через що викликали обурення з боку товариства захисту тварин UAnimals.

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Фото з твариною в салоні виклали в Instagram і до нього прикріпили рекламу з написом "Зоозахисників не приймаємо" та "Любимо похрюкати". Після чого UAnimals звернулися до студії із попередженням про юридичну відповідальність за подібний "перформанс".

Зважаючи на все, татуювальникам вдалося втілити скандальну ідею в життя, проте фотографій тварини у татуюваннях у відкритому доступі немає.

Незабаром сторінку тату-салону було заблоковано, а захисники тварин подякували всім небайдужим, які своїми скаргами сприяли цьому. Серед коментаторів UAnimals відмітилися такі зірки, як Даша Астаф'єва та Альона Альона.

UAnimals повідомили, що дії співробітників тату-салону можна розцінювати як кримінальне правопорушення за ч.3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами), тому ними було складено заяву до поліції.

Інцидент викликав хвилю негативних відгуків і на Google Maps рейтинг Lamarch tattoo впав до 1,8 зірок після шквалу "одиниць" від обурених користувачів.

Нагадаємо, що у мережі з'явилася фотографія чоловіка з татуюванням на нозі із портретом президента України Володимира Зеленського. У коментарях автор пожартував, що татуювання сповзло вниз на пів метра.

Харків'янин зробив татуювання на честь покійного мера міста Геннадія Кернеса. Відео процесу набивання тату було підписано словами "На честь найкращого правителя міста. Ти у наших серцях".