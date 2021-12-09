"Оплата за творческий труд". Суд оправдал доцента, который взял у студента $400 за диплом

Преподаватель оценивал услуги по написанию дипломной в $500, но студент удачно поторговался. История дела длилась 5 лет.

Жовковский районный суд Львовской области оправдал доцента Львовского национального аграрного университета (ЛНАУ) Олега Соколовского по делу о получении взятки за написанную пять лет назад дипломную работу. Об этом сказано в тексте решения суда

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Издание ZAXID.NET уточняет, что полицейские задержали доцента кафедры машиностроения при получении 400 долларов. Суды разных инстанций признавали Соколовского виновным, но через пять лет решение пересмотрели.

На заседании 6 декабря этого года Соколовский заявил о полном праве брать деньги за написание дипломной работы. Преподаватель считает, что он не требовал неправомерной выгоды, а "получил деньги в качестве оплаты за научную творческую работу".

"Если студент не желает самостоятельно писать дипломную работу, ее текст может изготовить любое другое лицо", – отметил доцент.

Судья Жовковского райсуда Владимир Микула согласился с этим аргументом и оправдал подозреваемого.

"Он (Соколовский) согласился по просьбе студента, поскольку ему были необходимы средства на лечение отца. Считает, что преподаватель имеет право писать научные работы. Такую работу он выполнял в нерабочее время, не используя оборудование учреждения, где работал. Он хотел предоставлять студенту необходимые консультации, но тот сообщил, что не умеет чертить на компьютере, поэтому не может сам написать свою дипломную работу. Считает, что деньги получил правомерно" , – цитирует издание решение суда.

У прокуратуры есть 30 рабочих дней, чтобы подать апелляцию на решение суда.

Студент сбил цену с 500 до 400 долларов

Журналисты ознакомились с материалами дела. В них говорится, что в 2016 году Соколовский был научным руководителем у студента-заочника другой кафедры. Молодой человек обратился за помощью, и преподаватель сначала оценил свои услуги в $500. Студенту удалось поторговаться и снизить цену до $400.

Жовковский райсуд оштрафовал Соколовского на 21,2 тыс. гривен. Ему запретили быть научным руководителем и принимать экзамены у студентов.

По делу о взятке проходил еще один преподаватель университета – член экзаменационной комиссии Николай Когут. Он взял у этого же студента $200 за успешную защиту диплома.

Сам студент на заседании суда 6 декабря подтвердил предложение преподавателя написать диплом за $500.

Судья Микула отметил, что преступлением можно было бы считать попытку Соколовского повлиять на положительную оценку. Однако Соколовский не был членом экзаменационной комиссии, не мог допускать работу к защите и влиять на оценку, заключил судья.

Фокус ранее писал, как в Черновицкой области отец одного из студентов вылил на завуча медицинского колледжа ведро фекалий. Он утверждал, что женщина требовала от его сына взятку в размере 300 евро.

Напомним, что Служба безопасности Украины в сентябре этого года подозревала начальника Летной академии Национального авиационного университета в вымогательстве $20 тысяч. Руководитель академии угрожал уничтожить бизнес одного из местных бизнесменов.