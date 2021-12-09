"Оплата за творчу працю". Суд виправдав доцента, який взяв у студента $400 за диплом

Викладач оцінював послуги з написання дипломної в $500, але студент вдало поторгувався. Історія справи тривала 5 років.

Жовківський районний суд Львівської області виправдав доцента Львівського національного аграрного університету (ЛНАУ) Олега Соколовського в справі щодо отримання хабара за написану п'ять років тому дипломну роботу. Про це йдеться в тексті рішення суду.

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Видання ZAXID.NET уточнює, що поліцейські затримали доцента кафедри машинобудування при отриманні 400 доларів. Суди різних інстанцій визнавали Соколовського винним, але за п'ять років рішення переглянули.

На засіданні 6 грудня цього року Соколовський заявив про повне право брати гроші за написання дипломної роботи. Викладач вважає, що він не вимагав неправомірної вигоди, а "отримав гроші як оплату за наукову творчу роботу".

"Якщо студент не бажає самостійно писати дипломну роботу, її текст може виготовити будь-хто інший", – зазначив доцент.

Суддя Жовківського райсуду Володимир Мікула погодився з цим аргументом і виправдав підозрюваного.

"Він (Соколовський) погодився на прохання студента, оскільки йому були потрібні кошти на лікування батька. Вважає, що викладач має право писати наукові роботи. Таку роботу він виконував у неробочий час, не використовуючи обладнання установи, де працював. Він хотів надавати студенту необхідні консультації, але той повідомив, що не вміє креслити на комп'ютері, тому не може сам написати свою дипломну роботу. Вважає, що гроші отримав правомірно", — цитує видання рішення суду.

Прокуратура має 30 робочих днів, щоб подати апеляцію на рішення суду.

Студент збив ціну з 500 до 400 доларів

Журналісти ознайомились із матеріалами справи. У них ідеться, що у 2016 році Соколовський був науковим керівником у студента-заочника іншої кафедри. Молодий чоловік звернувся за допомогою, і викладач спочатку оцінив свої послуги у $500. Студенту вдалося поторгуватися та знизити ціну до $400.

Жовківський райсуд оштрафував Соколовського на 21,2 тис. гривень. Йому заборонили бути науковим керівником і приймати іспити в студентів.

У справі про хабар проходив ще один викладач університету – член екзаменаційної комісії Микола Когут. Він узяв у цього студента $200 за успішний захист диплома.

Сам студент на засіданні суду 6 грудня підтвердив пропозицію викладача написати диплом за 500 доларів.

Суддя Мікула зазначив, що злочином можна було б вважати спробу Соколовського вплинути на позитивну оцінку. Проте Соколовський не був членом екзаменаційної комісії, не міг допускати роботи до захисту та впливати на оцінку, підсумував суддя.

Фокус раніше писав, як у Чернівецькій області тато одного зі студентів вилив на завуча медичного коледжу відро фекалій. Він стверджував, що жінка вимагала від його сина хабар у розмірі 300 євро.

Нагадаємо, що Служба безпеки України у вересні цього року підозрювала начальника Льотної академії Національного авіаційного університету в здирстві $20 тисяч. Керівник академії погрожував знищити бізнес одного з місцевих бізнесменів.