Путин заявил, что ситуация на Донбассе напоминает ему геноцид
Президент РФ назвал русофобию первым шагом к геноциду.
Президент России Владимир Путин считает, что сложившаяся ситуация на Донбассе напоминает геноцид. Об этом сообщило российское агентство ТАСС по итогам заседания президентского Совета по правам человека.
"Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали", — сказал Путин в беседе с исполнительным директором информагентства "Россия сегодня" Кириллом Вышинским.
Президент России посчитал русофобию первым шагом к геноциду и отметил, что в этом вопросе нужно действовать аккуратно, чтобы не "девальвировать понятия "русофобия" и "геноцид".
"Но они должны отражать реалии происходящих событий. Давайте подумаем", – заключил он.
Напомним, что глава Минобороны Украины Алексей Резников предупредил Россию о настоящей кровавой резне, если она решится на военное вторжение в Украину.
Тем временем, в Госдепартаменте США думают, что Владимир Путин хочет оставить след в истории, возродив СССР.
По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, в Кремле не дооценивают возможный ответ Соединенных Штатов и Евросоюза, если РФ решится устроить противостояние.