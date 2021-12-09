Путін заявив, що ситуація на Донбасі нагадує йому геноцид
Президент РФ назвав русофобію першим кроком геноциду.
Президент Росії Володимир Путін вважає, що ситуація на Донбасі нагадує геноцид. Про це повідомило російське агентство ТАРС за підсумками засідання президентської Ради з прав людини.
"Мушу сказати про русофобію як про перший крок до геноциду. Те, що зараз відбувається на Донбасі, ми з вами добре бачимо, знаємо. І це, звичайно, дуже нагадує геноцид, про який ви сказали", — сказав Путін у розмові з виконавчим директором інформагентства "Росія сьогодні" Кирилом Вишинським.
Президент Росії вважав русофобію першим кроком до геноциду і зазначив, що в цьому питанні потрібно діяти акуратно, щоб не "девальвувати поняття "русофобія" і "геноцид".
"Але вони повинні відображати реалії подій, що відбуваються. Давайте подумаємо", — підсумував він.
Нагадаємо, що глава Міноборони України Олексій Резніков попередив Росію про справжню криваву різанину, якщо вона зважиться на військове вторгнення в Україну.
Тим часом у Держдепартаменті США вважають, що Володимир Путін хоче залишити слід в історії, відродивши СРСР.
За словами заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд, у Кремлі не дооцінюють можливу відповідь Сполучених Штатів і Євросоюзу, якщо РФ наважиться влаштувати протистояння.