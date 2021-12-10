Статистика коронавируса на 10 декабря: 11327 новых случаев COVID-19, 2551 госпитализация

Число умерших от коронавирусной болезни украинцев превысило 90 тысяч.

За минувшие сутки в Украине выявили 11 327 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 1 010 детей и 214 медработников. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 551 человека, 442 пациента с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 11 327 человек;

выздоровело — 24 456 человек;

летальные случаи — 442;

госпитализировано — 2 551 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

3 декабря — 2 764;

4 декабря — 2 926;

5 декабря — 1 660;

6 декабря — 1 349;

7 декабря — 2 998;

8 декабря — 2 449;

9 декабря — 2 551.

В течение минувших суток украинцы сделали 71 780 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 35 283;

методом ИФА — 8 900;

экспресс-тесты на антиген — 27 597.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Киев — 1 472 случая;

Днепропетровская область — 742 случая;

Донецкая область — 724 случая;

Полтавская область — 712 случаев;

Одесская область — 647 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 543 684 человек;

выздоровело — 3 158 426 человек;

летальные случаи — 90 343;

сделано ПЦР-тестов — 16 234 638.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 57 253 человек;

2 дозой — 100 475 человек;

всего — 157 728 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 14 031 951 человек, а две — 12 252 237. Всего сделано 26 284 188 прививок.

[ + – ] Коронавирус в Украине: статистика на 10 декабря

Напомним, в начале этой недели вступили в силу новые карантинные ограничения для невакцинированных.

Ранее гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла прогнозировал, что вакцинироваться от коронавируса придется каждый год.