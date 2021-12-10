Статистика коронавируса на 10 декабря: 11327 новых случаев COVID-19, 2551 госпитализация
Число умерших от коронавирусной болезни украинцев превысило 90 тысяч.
За минувшие сутки в Украине выявили 11 327 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 1 010 детей и 214 медработников. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 551 человека, 442 пациента с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 11 327 человек;
- выздоровело — 24 456 человек;
- летальные случаи — 442;
- госпитализировано — 2 551 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 3 декабря — 2 764;
- 4 декабря — 2 926;
- 5 декабря — 1 660;
- 6 декабря — 1 349;
- 7 декабря — 2 998;
- 8 декабря — 2 449;
- 9 декабря — 2 551.
В течение минувших суток украинцы сделали 71 780 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 35 283;
- методом ИФА — 8 900;
- экспресс-тесты на антиген — 27 597.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Киев — 1 472 случая;
- Днепропетровская область — 742 случая;
- Донецкая область — 724 случая;
- Полтавская область — 712 случаев;
- Одесская область — 647 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 543 684 человек;
- выздоровело — 3 158 426 человек;
- летальные случаи — 90 343;
- сделано ПЦР-тестов — 16 234 638.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 57 253 человек;
- 2 дозой — 100 475 человек;
- всего — 157 728 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 14 031 951 человек, а две — 12 252 237. Всего сделано 26 284 188 прививок.
Напомним, в начале этой недели вступили в силу новые карантинные ограничения для невакцинированных.
Ранее гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла прогнозировал, что вакцинироваться от коронавируса придется каждый год.