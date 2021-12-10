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Статистика коронавируса на 10 декабря: 11327 новых случаев COVID-19, 2551 госпитализация

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Фото: РБК-Украина | Коронавирусом в Украине заразились еще более 11 тысяч человек

Число умерших от коронавирусной болезни украинцев превысило 90 тысяч.

За минувшие сутки в Украине выявили 11 327 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 1 010 детей и 214 медработников. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 551 человека, 442 пациента с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 11 327 человек;
  • выздоровело — 24 456 человек;
  • летальные случаи — 442;
  • госпитализировано — 2 551 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 3 декабря — 2 764;
  • 4 декабря — 2 926;
  • 5 декабря — 1 660;
  • 6 декабря — 1 349;
  • 7 декабря — 2 998;
  • 8 декабря — 2 449;
  • 9 декабря — 2 551.

В течение минувших суток украинцы сделали 71 780 тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 35 283;
  • методом ИФА — 8 900;
  • экспресс-тесты на антиген — 27 597.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Киев — 1 472 случая;
  • Днепропетровская область — 742 случая;
  • Донецкая область — 724 случая;
  • Полтавская область — 712 случаев;
  • Одесская область — 647 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 543 684 человек;
  • выздоровело — 3 158 426 человек;
  • летальные случаи — 90 343;
  • сделано ПЦР-тестов — 16 234 638.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 57 253 человек;
  • 2 дозой — 100 475 человек;
  • всего — 157 728 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 14 031 951 человек, а две — 12 252 237. Всего сделано 26 284 188 прививок.

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Коронавирус в Украине: статистика на 10 декабря

Напомним, в начале этой недели вступили в силу новые карантинные ограничения для невакцинированных.

Ранее гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла прогнозировал, что вакцинироваться от коронавируса придется каждый год.