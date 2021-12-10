Статистика коронавірусу станом на 10 грудня: 11 327 нових випадків COVID-19, 2 551 госпіталізація

Кількість померлих від коронавірусної хвороби українців перевищила 90 тисяч.

Минулої доби в Україні зафіксували 11 327 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився в 1 010 дітей і 214 медпрацівників. Про це у п'ятницю, 10 грудня, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2 551 особу, 442 пацієнти з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіли — 11 327 осіб;

одужали — 24 456 осіб;

летальні випадки — 442;

госпіталізовано — 2 551 особа.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

3 грудня — 2 764;

4 грудня — 2 926;

5 грудня — 1 660;

6 грудня — 1 349;

7 грудня — 2 998;

8 грудня — 2 449;

9 грудня — 2 551.

Протягом минулої доби українці зробили 71 780 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 35 283;

методом ІФА — 8 900;

експрес-тести на антиген — 27 597.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Київ — 1 472 випадки;

Дніпропетровська область — 742 випадки;

Донецька область — 724 випадки;

Полтавська область — 712 випадків;

Одеська область — 647 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 3 543 684 осіб;

одужали — 3 158 426 осіб;

летальні випадки — 90 343;

зроблено ПЛР-тестів — 16 234 638.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 57 253 осіб;

2 дозою — 100 475 осіб;

усього — 157 728 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 14 031 951 особа, а дві — 12 252 237. Усього зроблено 26 284 188 щеплень.

[ + – ] Коронавірус в Україні: статистика на 10 грудня

Нагадаємо, на початку цього тижня набули чинності нові карантинні обмеження для невакцинованих.

Раніше гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла прогнозував, що вакцинуватися від коронавірусу доведеться щороку.