Статистика коронавірусу станом на 10 грудня: 11 327 нових випадків COVID-19, 2 551 госпіталізація
Кількість померлих від коронавірусної хвороби українців перевищила 90 тисяч.
Минулої доби в Україні зафіксували 11 327 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився в 1 010 дітей і 214 медпрацівників. Про це у п'ятницю, 10 грудня, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2 551 особу, 442 пацієнти з цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіли — 11 327 осіб;
- одужали — 24 456 осіб;
- летальні випадки — 442;
- госпіталізовано — 2 551 особа.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 3 грудня — 2 764;
- 4 грудня — 2 926;
- 5 грудня — 1 660;
- 6 грудня — 1 349;
- 7 грудня — 2 998;
- 8 грудня — 2 449;
- 9 грудня — 2 551.
Протягом минулої доби українці зробили 71 780 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 35 283;
- методом ІФА — 8 900;
- експрес-тести на антиген — 27 597.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Київ — 1 472 випадки;
- Дніпропетровська область — 742 випадки;
- Донецька область — 724 випадки;
- Полтавська область — 712 випадків;
- Одеська область — 647 випадків.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 3 543 684 осіб;
- одужали — 3 158 426 осіб;
- летальні випадки — 90 343;
- зроблено ПЛР-тестів — 16 234 638.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 57 253 осіб;
- 2 дозою — 100 475 осіб;
- усього — 157 728 осіб.
З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 14 031 951 особа, а дві — 12 252 237. Усього зроблено 26 284 188 щеплень.
Нагадаємо, на початку цього тижня набули чинності нові карантинні обмеження для невакцинованих.
Раніше гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла прогнозував, що вакцинуватися від коронавірусу доведеться щороку.