Преподавателя в Ровенской области осудили за коррупцию через четыре года после смерти

Василий Коротун перед защитой дипломов попросил студентов купить ему принтер, а взамен пообещал распечатать шпаргалку для списывания.

Преподаватель аграрного колледжа в Ровенской области Василий Коротун был признан виновным в получении взятки через четыре года после смерти. Об этом пишет издание Zaxid.net.

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В 2015 году Василия Коротуна назначили руководителем дипломного проектирования студентов выпускных групп дневной формы обучения в аграрном колледже. Во время преддипломной консультации преподаватель попросил учащихся купить ему принтер, а взамен пообещал распечатать студентам шпаргалку для списывания.

Учащиеся колледжа в Ровенской области послушались Коротуна, сдали по 350 гривен каждый и привезли преподавателю домой новый принтер. Во время судебных заседаний студенты рассказывали, что руководитель дипломного проектирования ранее просил покупать себе алкоголь и сигареты.

Одному из учащихся Василий Коротун передал образец для списывания и парень удачно защитил свою дипломную работу. Тем, кому не повезло, преподаватель вернул деньги за принтер.

На руководителя дипломного проектирования аграрного колледжа пожаловалась мама одного из студентов. Заведующая учебным заведением подтвердила, что учащиеся неоднократно жаловались на поборы со стороны Василия Коротуна.

После начала служебного расследования преподаватель встретился со студентами, извинился за свои поступки и вернул всем деньги. По факту взяток полицейские открыли уголовное производство.

Через два года после старта следственных действий Василий Коротун умер, однако суд все равно продолжил рассмотрение дела. В декабре 2021 года, через четыре года после смерти преподавателя, Дубенский городской суд признал руководителя дипломного проектирования виновным в получении неправомерной выгоды и присудил ему один год ограничения свободы. Этим же решением Фемида закрыла дело против Василия Коротуна по факту его смерти.

Напомним, в октябре СБУ задержала топ-чиновника при попытке подкупить народного депутата из "Слуги народа". Задержанным оказался руководитель Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Александр Никин, который предлагал депутату ежегодно получать по $100 тысяч в обмен на внесение правок и отсрочку законопроекта.

А вот 6 декабря львовский суд по делу о взятке оправдал доцента, который взял у студента $400 за диплом. Несколько инстанций признавали преподавателя виновным, однако окончательный приговор был вынесен только в этом месяце.