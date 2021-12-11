Викладача на Рівненщині засудили за корупцію через чотири роки після смерті

Василь Коротун перед захистом дипломів попросив студентів купити йому принтер, а натомість пообіцяв роздрукувати шпаргалку для списування.

Викладача аграрного коледжу на Рівненщині Василя Коротуна було визнано винним в отриманні хабара через чотири роки після смерті. Про це пише видання Zaxid.net.

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2015 року Василя Коротуна призначили керівником дипломного проектування студентів випускних груп денної форми навчання в аграрному коледжі. Під час переддипломної консультації викладач попросив учнів купити йому принтер, а натомість пообіцяв роздрукувати студентам шпаргалку для списування.

Учні коледжу на Рівненщині послухалися Коротуна, здали по 350 гривень кожен і привезли викладачеві додому новий принтер. Під час судових засідань студенти розповідали, що керівник дипломного проектування раніше просив купувати собі алкоголь та цигарки.

Одному з учнів Василь Коротун передав зразок для списування і хлопець вдало захистив свою дипломну роботу. Тим, кому не пощастило, викладач повернув гроші за принтер.

На керівника дипломного проектування аграрного коледжу поскаржилася мати одного зі студентів. Завідувач навчального закладу підтвердила, що учні неодноразово скаржилися на побори з боку Василя Коротуна.

Після початку службового розслідування викладач зустрівся зі студентами, вибачився за свої вчинки та повернув усім гроші. За фактом хабарів поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Через два роки після старту слідчих дій Василь Коротун помер, проте суд продовжив розгляд справи. У грудні 2021 року, через чотири роки після смерті викладача, Дубенський міський суд визнав керівника дипломного проектування винним у отриманні неправомірної вигоди та присудив йому один рік обмеження волі. Цим самим рішенням Феміда закрила справу проти Василя Коротуна за фактом його смерті.

Нагадаємо, у жовтні СБУ затримала топ-чиновника при спробі підкупити народного депутата із "Слуги народу". Затриманим виявився керівник Організації колективного управління авторськими та суміжними правами Олександр Нікін, який пропонував депутату щороку отримувати по $100 тисяч в обмін на внесення правок та відстрочення законопроекту.

А ось 6 грудня львівський суд у справі про хабар виправдав доцента, який узяв у студента $400 за диплом. Декілька інстанцій визнавали викладача винним, проте остаточний вирок було винесено лише цього місяця.