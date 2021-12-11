Уберечь и защитить. Во Львове из-за браконьеров хвойные деревья огораживают решетками (видео)

Вандалов не останавливают ни камеры, ни специальные смеси, которыми сотрудники парка обрабатывали ели и сосны.

Во львовском Парке культуры имени Богдана Хмельницкого устанавливают металлические ограждения вокруг хвойных деревьев для защиты от браконьеров. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал директор коммунального предприятия Александр Молодой.

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По его словам, решетки специально устанавливают, чтобы недобросовестные люди не срубывали деревья перед новогодними праздниками.

Каркас для металлических ограждений сделали из старых конструкций, которые устанавливали для детских аттракционов.

Уже второй год подряд руководство коммунального предприятия пытается защитить деревья, поскольку в 2019 году браконьеры украли с территории парка около 30 елей.

Александр Молодой рассказал, что на территории установлены камеры, однако сотрудников предприятия не интересует даже поимка воров.

"Ну представьте себе, срежут эту секвойю. Да, мы будем видеть (по камерам — ред.), а толку с того. Нам важно уберечь и защитить. Мы огораживаем редкие хвойные деревья. Это не простые дешевые елки, которые якобы жалко, но на самом деле их много. Это редкие деревья, которые мы привозим из всей Украины, из-за границы", — объяснил директор парка практику по установке ограждений.

Для предотвращения похищений сотрудники парка красили деревья специальным веществом, однако даже такой вид "защиты" не останавливал браконьеров.

Металлические ограждения, в основном, устанавливают вокруг редких деревьев, которых в парке насчитывается около 20. Решетки, как добавил Александр Молодой, уберут в конце января.

[ + – ] В парке Львова устанавливают решетки вокруг редких хвойных деревьев

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве стартовала установка главной новогодней елки Украины. В этом году на Софийской площади будет стоять искусственная елка высотой 31 метр, которую украсят игрушками украинского производства.

В КГГА позже рассказали, что вертеп вокруг главной елки Украины будет самым большим на территории Европы. Торжественное открытие запланировано на 19 декабря, а длина гирлянды вокруг елки составит 10 километров.