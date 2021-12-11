Вберегти та захистити. У Львові через браконьєри хвойні дерева обгороджують ґратами (відео)

Вандалів не зупиняють ні камери, ні спеціальні суміші, якими працівники парку обробляли ялинки та сосни.

У львівському Парку культури імені Богдана Хмельницького встановлюють металеві огорожі навколо хвойних дерев для захисту від браконьєрів. Про це у коментарі "Суспільному" розповів директор комунального підприємства Олександр Молодий.

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За його словами, ґрати спеціально встановлюють, щоб недобросовісні люди не зрубували дерева перед новорічними святами.

Каркас для металевих огорож зробили із старих конструкцій, які встановлювали для дитячих атракціонів.

Вже другий рік поспіль керівництво комунального підприємства намагається захистити дерева, оскільки у 2019 році браконьєри вкрали з території парку близько 30 ялинок.

Олександр Молодий розповів, що на території встановлено камери, проте співробітників підприємства не цікавить навіть упіймання злодіїв.

"Ну уявіть собі, зріжуть цю секвою. Так, ми будемо бачити (по камерах — ред.), а користь з того. Нам важливо вберегти та захистити. Ми обгороджуємо рідкісні хвойні дерева. Це не прості дешеві ялинки, які нібито шкода, але насправді їх багато. Це рідкісні дерева, які ми привозимо з усієї України, з-за кордону", — пояснив директор парку практику встановлення огорож.

Для запобігання викраденням працівники парку фарбували дерева спеціальною речовиною, проте навіть такий вид "захисту" не зупиняв браконьєрів.

Металеві огорожі в основному встановлюють навколо рідкісних дерев, яких у парку налічується близько 20. Ґрати, як додав Олександр Молодий, приберуть наприкінці січня.

[ + – ] У парку Львова встановлюють ґрати навколо рідкісних хвойних дерев

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві стартувала установка головної новорічної ялинки України. Цього року на Софійській площі стоятиме штучна ялинка заввишки 31 метр, яку прикрасять іграшками українського виробництва.

У КМДА пізніше розповіли, що вертеп навколо головної ялинки України буде найбільшим на території Європи. Урочисте відкриття заплановане на 19 грудня, а довжина гірлянди навколо ялинки становитиме 10 кілометрів.