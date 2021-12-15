"Я не нанимаю адвокатов", - мать виновника ДТП в Луцке о наказании для сына (видео)

Водитель Дмитрий Рудюк сотрудничает со следствием и признал свою вину. По словам его матери Анны, ключи от автомобиля парень взял без разрешения.

Мама виновника ДТП в Луцке Анна Ильчук заявила, что она не будет стараться уменьшить срок своему несовершеннолетнему сыну. Об этом сообщает 24 канал.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам родителя, сын взял ключи от автомобиля без ее ведома и разрешения. А отчим в это время находился за границей на заработках. Ильчук также добавила, что она ходила к потерпевшей в больницу.

"До сих пор звоним по телефону племяннице (пострадавшей) Руслане – стараемся помочь всем не для того, чтобы уменьшить сыну срок. Поверьте, я не нанимаю ему адвокатов. Он получит, что заслужил", – заявила Анна Ильчук.

На лечение пострадавшей 39-летней женщины луцкий горсовет выделил 100 тысяч гривен. Ее прооперировали, но в сознание она еще не пришла. Врачи оценивают состояние пострадавшей как стабильно тяжелое.

Сам Дмитрий Рудюк признал свою вину и сотрудничает с прокуратурой и следователями.

ДТП в Луцке: что известно

12 декабря 16-летний подросток взял автомобиль отчима Renault Megane, чтобы "покататься" с друзьями. Во время поездки полиция попыталась остановить машину из-за нарушения правил движения. Дмитрий Рудюк не остановился, началась погоня с полицейскими, которую подростки снимали на камеру. В ее ходе молодой человек сбил толпу людей на пешеходном переходе.

В результате наезда на людей машина врезалась в дерево, а водитель и пассажиры пытались убежать от полицейских. В результате ДТП сильно пострадала 39-летняя женщина и ее малолетний сын — она была доставлена в больницу с множественными травмами, где за ее жизнь борются медики.

Водителю Дмитрию Рудюку грозит от 3 до 8 лет лишения свободы по ч. 2 статьи 286 УК Украины (нарушение ПДД, повлекшее тяжкие телесные повреждения).

Напомним, ныне виновник ДТП находится в СИЗО. Суд отправил его под домашний арест с возможностью посещения занятий в училище.