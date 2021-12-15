"Я не наймаю адвокатів", — мати винуватця ДТП у Луцьку про покарання для сина (відео)

Водій Дмитро Рудюк співпрацює зі слідством та визнав свою провину. За словами його матері Анни, ключі від автомобіля хлопець узяв без дозволу.

Мама винуватця ДТП у Луцьку Анна Ільчук заявила, що вона не намагатиметься зменшити термін свого неповнолітнього сина. Про це повідомляє 24 канал.

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За словами батька, син узяв ключі від автомобіля без її відома та дозволу. А вітчим у цей час перебував за кордоном на заробітках. Ільчук також додала, що вона ходила до потерпілої в лікарню.

"Досі дзвонимо по телефону племінниці (постраждалій) Руслані – намагаємось допомогти всім не для того, щоб зменшити синові термін. Повірте, я не наймаю йому адвокатів. Він отримає, що заслужив", – заявила Анна Ільчук.

На лікування постраждалої 39-річної жінки луцька міськрада виділила 100 тисяч гривень. Її прооперували, але до тями вона ще не прийшла. Лікарі оцінюють стан постраждалої як стабільно важкий.

Сам Дмитро Рудюк визнав свою провину та співпрацює з прокуратурою та слідчими.

ДТП у Луцьку: що відомо

12 грудня 16-річний підліток взяв автомобіль вітчима Renault Megane, щоб "покататися" із друзями. Під час поїздки поліція спробувала зупинити машину через порушення правил руху. Дмитро Рудюк не зупинився, почалася гонитва з поліцейськими, яку підлітки знімали на камеру. У її ході молодик збив натовп людей на пішохідному переході.

Унаслідок наїзду на людей машина врізалася в дерево, а водій та пасажири намагалися втекти від поліцейських. У результаті ДТП сильно постраждала 39-річна жінка та її малолітній син — її було доставлено до лікарні з множинними травмами, де за її життя борються медики.

Водієві Дмитру Рудюку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі за ч. 2 статті 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило важкі тілесні ушкодження).

Нагадаємо, нині винуватець ДТП перебуває у СІЗО. Суд відправив його під домашній арешт з можливістю відвідування занять в училищі.