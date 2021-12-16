Статистика коронавируса на 16 декабря: 9590 новых случаев COVID-19 и 355 смертей
Среди зараженных за сутки — 864 детей и 115 медработников. С коронавирусной инфекцией госпитализировали 2089 человек.
За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 9590 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.
В течение дня с инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 2089, а от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 355 человек.
Помимо этого, как рассказывают в Минздраве, среди зараженных за сутки — 864 детей и 115 медицинских работников.
В Украине за минувший день:
- заболело — 9590 человек;
- выздоровело — 25499 человек;
- летальные случаи — 355;
- госпитализации — 2089.
Статистика госпитализаций с COVID-19 за последнюю неделю:
- 9 декабря — 2551.
- 10 декабря — 2307;
- 11 декабря — 2566.
- 12 декабря — 1456;
- 13 декабря — 1123;
- 14 декабря — 2280;
- 15 декабря — 2089.
Медицинские работники в течение минувшего дня сделали 74231 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 34486;
- методом ИФА — 8546;
- экспресс-тесты — 31199.
Лидерами по новым случаям инфицирования, как сообщают в Минздраве, стали Киев, Полтавская и Запорожская области:
- Киев — 1478 случаев;
- Полтавская область — 642 случая;
- Запорожская область — 529 случаев;
- Львовская область — 485 случаев;
- Донецкая область — 473 случая.
С первого дня пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3588147 человек;
- выздоровело — 3284815 человек;
- летальные случаи — 92313;
- сделано ПЦР-тестов — 16405911.
Помимо этого, за минувшие сутки в Украине сделали 142926 прививок от коронавирусной инфекции: первую дозу получили 47519 пациентов, а полный курс вакцинации прошли 95407 украинцев.
Ранее Денис Шмыгаль предупреждал, что Кабмин планирует продлить карантин в Украине до конца марта 2021 года. По словам премьер-министра, все ограничения для населения и бизнеса, в том числе ношение масок и соблюдение дистанции, останутся в силе.
А глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал дополнительную вакцинацию от коронавируса в Украине. По словам министра здравоохранения, бустерую дозу препарата получат люди, у которых наблюдаются проблемы с иммунитетом.