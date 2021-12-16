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Статистика коронавируса на 16 декабря: 9590 новых случаев COVID-19 и 355 смертей

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Коронавирус Украина
В Украине за сутки от коронавируса скончались 355 человек

Среди зараженных за сутки — 864 детей и 115 медработников. С коронавирусной инфекцией госпитализировали 2089 человек.

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 9590 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

В течение дня с инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 2089, а от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 355 человек.

Помимо этого, как рассказывают в Минздраве, среди зараженных за сутки — 864 детей и 115 медицинских работников.

В Украине за минувший день:

  • заболело — 9590 человек;
  • выздоровело — 25499 человек;
  • летальные случаи — 355;
  • госпитализации — 2089.

Статистика госпитализаций с COVID-19 за последнюю неделю:

  • 9 декабря — 2551.
  • 10 декабря — 2307;
  • 11 декабря — 2566.
  • 12 декабря — 1456;
  • 13 декабря — 1123;
  • 14 декабря — 2280;
  • 15 декабря — 2089.

Медицинские работники в течение минувшего дня сделали 74231 тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 34486;
  • методом ИФА — 8546;
  • экспресс-тесты — 31199.

Лидерами по новым случаям инфицирования, как сообщают в Минздраве, стали Киев, Полтавская и Запорожская области:

  • Киев — 1478 случаев;
  • Полтавская область — 642 случая;
  • Запорожская область — 529 случаев;
  • Львовская область — 485 случаев;
  • Донецкая область — 473 случая.

С первого дня пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3588147 человек;
  • выздоровело — 3284815 человек;
  • летальные случаи — 92313;
  • сделано ПЦР-тестов — 16405911.

Помимо этого, за минувшие сутки в Украине сделали 142926 прививок от коронавирусной инфекции: первую дозу получили 47519 пациентов, а полный курс вакцинации прошли 95407 украинцев.

Статистика коронавируса
В Украине от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 355 человек

Ранее Денис Шмыгаль предупреждал, что Кабмин планирует продлить карантин в Украине до конца марта 2021 года. По словам премьер-министра, все ограничения для населения и бизнеса, в том числе ношение масок и соблюдение дистанции, останутся в силе.

А глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал дополнительную вакцинацию от коронавируса в Украине. По словам министра здравоохранения, бустерую дозу препарата получат люди, у которых наблюдаются проблемы с иммунитетом.