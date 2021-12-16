Статистика коронавируса на 16 декабря: 9590 новых случаев COVID-19 и 355 смертей

Среди зараженных за сутки — 864 детей и 115 медработников. С коронавирусной инфекцией госпитализировали 2089 человек.

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 9590 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

В течение дня с инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 2089, а от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 355 человек.

Помимо этого, как рассказывают в Минздраве, среди зараженных за сутки — 864 детей и 115 медицинских работников.

В Украине за минувший день:

заболело — 9590 человек;

выздоровело — 25499 человек;

летальные случаи — 355;

госпитализации — 2089.

Статистика госпитализаций с COVID-19 за последнюю неделю:

9 декабря — 2551.

10 декабря — 2307;

11 декабря — 2566.

12 декабря — 1456;

13 декабря — 1123;

14 декабря — 2280;

15 декабря — 2089.

Медицинские работники в течение минувшего дня сделали 74231 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 34486;

методом ИФА — 8546;

экспресс-тесты — 31199.

Лидерами по новым случаям инфицирования, как сообщают в Минздраве, стали Киев, Полтавская и Запорожская области:

Киев — 1478 случаев;

Полтавская область — 642 случая;

Запорожская область — 529 случаев;

Львовская область — 485 случаев;

Донецкая область — 473 случая.

С первого дня пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3588147 человек;

выздоровело — 3284815 человек;

летальные случаи — 92313;

сделано ПЦР-тестов — 16405911.

Помимо этого, за минувшие сутки в Украине сделали 142926 прививок от коронавирусной инфекции: первую дозу получили 47519 пациентов, а полный курс вакцинации прошли 95407 украинцев.

[ + – ] В Украине от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 355 человек

Ранее Денис Шмыгаль предупреждал, что Кабмин планирует продлить карантин в Украине до конца марта 2021 года. По словам премьер-министра, все ограничения для населения и бизнеса, в том числе ношение масок и соблюдение дистанции, останутся в силе.

А глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал дополнительную вакцинацию от коронавируса в Украине. По словам министра здравоохранения, бустерую дозу препарата получат люди, у которых наблюдаются проблемы с иммунитетом.