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Статистика коронавірусу на 15 грудня: 9590 нових випадків COVID-19 та 355 смертей

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Коронавірус Україна
В Україні за добу від коронавірусу померло 355 людей

Серед заражених за добу – 864 дитини та 115 медпрацівників. З коронавірусною інфекцією госпіталізували 2089 людей.

Минулої доби в Україні зареєстрували 9590 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Протягом дня з інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 2089 пацієнтів, а від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 355 людей.

Крім цього, як розповідають у МОЗ, серед заражених за добу — 864 дитини та 115 медичних працівників.

В Україні за минулий день:

  • захворіло – 9590 осіб;
  • одужало — 25499 осіб;
  • летальні випадки — 355;
  • госпіталізації — 2089.

Статистика госпіталізацій із COVID-19 за останній тиждень:

  • 9 грудня — 2551.
  • 10 грудня — 2307;
  • 11 грудня — 2566.
  • 12 грудня — 1456;
  • 13 грудня — 1123;
  • 14 грудня — 2280;
  • 15 грудня — 2089.

Медичні працівники протягом минулого дня зробили 74231 тестів на коронавірусну інфекцію:

  • методом ПЛР — 34486;
  • методом ІФА — 8546;
  • експрес-тести — 31199.

Лідерами з нових випадків інфікування, як повідомляють у МОЗ, стали Київ, Полтавська та Запорізька області:

  • Київ – 1478 випадків;
  • Полтавська область — 642 випадки;
  • Запорізька область – 529 випадків;
  • Львівська область – 485 випадків;
  • Донецька область — 473 випадки.

З першого дня пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 3 588 147 осіб;
  • одужало — 3 284 815 осіб;
  • летальні випадки — 92 313;
  • зроблено ПЛР-тестів — 16 405 911.

Крім цього, минулої доби в Україні зробили 142 926 щеплень від коронавірусної інфекції: першу дозу отримали 47 519 пацієнтів, а повний курс вакцинації пройшли 95 407 українців.

Статистика коронавірусу
За добу в Україні від ускладнень, спричинених COVID-19, померло 355 людей

Раніше Денис Шмигаль попереджав, що Кабмін планує продовжити карантин в Україні до кінця березня 2021 року. За словами прем'єр-міністра, усі обмеження для населення та бізнесу, зокрема носіння масок та дотримання дистанції, залишаться чинними.

А голова МОЗ Віктор Ляшко анонсував додаткову вакцинацію від коронавірусу в Україні. За словами міністра охорони здоров'я, гостру дозу препарату отримають люди, у яких спостерігаються проблеми з імунітетом.