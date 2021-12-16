Статистика коронавірусу на 15 грудня: 9590 нових випадків COVID-19 та 355 смертей
Серед заражених за добу – 864 дитини та 115 медпрацівників. З коронавірусною інфекцією госпіталізували 2089 людей.
Минулої доби в Україні зареєстрували 9590 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Протягом дня з інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 2089 пацієнтів, а від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 355 людей.
Крім цього, як розповідають у МОЗ, серед заражених за добу — 864 дитини та 115 медичних працівників.
В Україні за минулий день:
- захворіло – 9590 осіб;
- одужало — 25499 осіб;
- летальні випадки — 355;
- госпіталізації — 2089.
Статистика госпіталізацій із COVID-19 за останній тиждень:
- 9 грудня — 2551.
- 10 грудня — 2307;
- 11 грудня — 2566.
- 12 грудня — 1456;
- 13 грудня — 1123;
- 14 грудня — 2280;
- 15 грудня — 2089.
Медичні працівники протягом минулого дня зробили 74231 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 34486;
- методом ІФА — 8546;
- експрес-тести — 31199.
Лідерами з нових випадків інфікування, як повідомляють у МОЗ, стали Київ, Полтавська та Запорізька області:
- Київ – 1478 випадків;
- Полтавська область — 642 випадки;
- Запорізька область – 529 випадків;
- Львівська область – 485 випадків;
- Донецька область — 473 випадки.
З першого дня пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 588 147 осіб;
- одужало — 3 284 815 осіб;
- летальні випадки — 92 313;
- зроблено ПЛР-тестів — 16 405 911.
Крім цього, минулої доби в Україні зробили 142 926 щеплень від коронавірусної інфекції: першу дозу отримали 47 519 пацієнтів, а повний курс вакцинації пройшли 95 407 українців.
Раніше Денис Шмигаль попереджав, що Кабмін планує продовжити карантин в Україні до кінця березня 2021 року. За словами прем'єр-міністра, усі обмеження для населення та бізнесу, зокрема носіння масок та дотримання дистанції, залишаться чинними.
А голова МОЗ Віктор Ляшко анонсував додаткову вакцинацію від коронавірусу в Україні. За словами міністра охорони здоров'я, гостру дозу препарату отримають люди, у яких спостерігаються проблеми з імунітетом.