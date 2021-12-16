Статистика коронавірусу на 15 грудня: 9590 нових випадків COVID-19 та 355 смертей

Серед заражених за добу – 864 дитини та 115 медпрацівників. З коронавірусною інфекцією госпіталізували 2089 людей.

Минулої доби в Україні зареєстрували 9590 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Протягом дня з інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 2089 пацієнтів, а від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 355 людей.

Крім цього, як розповідають у МОЗ, серед заражених за добу — 864 дитини та 115 медичних працівників.

В Україні за минулий день:

захворіло – 9590 осіб;

одужало — 25499 осіб;

летальні випадки — 355;

госпіталізації — 2089.

Статистика госпіталізацій із COVID-19 за останній тиждень:

9 грудня — 2551.

10 грудня — 2307;

11 грудня — 2566.

12 грудня — 1456;

13 грудня — 1123;

14 грудня — 2280;

15 грудня — 2089.

Медичні працівники протягом минулого дня зробили 74231 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 34486;

методом ІФА — 8546;

експрес-тести — 31199.

Лідерами з нових випадків інфікування, як повідомляють у МОЗ, стали Київ, Полтавська та Запорізька області:

Київ – 1478 випадків;

Полтавська область — 642 випадки;

Запорізька область – 529 випадків;

Львівська область – 485 випадків;

Донецька область — 473 випадки.

З першого дня пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 588 147 осіб;

одужало — 3 284 815 осіб;

летальні випадки — 92 313;

зроблено ПЛР-тестів — 16 405 911.

Крім цього, минулої доби в Україні зробили 142 926 щеплень від коронавірусної інфекції: першу дозу отримали 47 519 пацієнтів, а повний курс вакцинації пройшли 95 407 українців.

[ + – ] За добу в Україні від ускладнень, спричинених COVID-19, померло 355 людей

Раніше Денис Шмигаль попереджав, що Кабмін планує продовжити карантин в Україні до кінця березня 2021 року. За словами прем'єр-міністра, усі обмеження для населення та бізнесу, зокрема носіння масок та дотримання дистанції, залишаться чинними.

А голова МОЗ Віктор Ляшко анонсував додаткову вакцинацію від коронавірусу в Україні. За словами міністра охорони здоров'я, гостру дозу препарату отримають люди, у яких спостерігаються проблеми з імунітетом.